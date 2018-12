Roberto Giachetti e Anna Ascani annunciano la loro candidatura al Congresso del Pd

Roberto Giachetti : "Undici chili persi per avere la certezza del congresso. Adesso c'è e smetto" : Ha perso 11 chili in poco più di un mese perché chiedeva certezza sulla convocazione del congresso del Partito democratico. Voleva che fossero fatti passi significativi e ora che sono stati compiuti Roberto Giachetti ha smesso di fare lo sciopero della fame e spiega perché: "Per 40 giorni ho portato avanti un digiuno per ottenere la certezza della convocazione del congresso del Pd. Per avere questa certezza erano necessari ...