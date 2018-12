Ritirato dal mercato il dessert alla vaniglia Conad

Conad - Ritirato prodotto alimentare. Disposto richiamo dal ministero della Salute. Marca - lotto e motivi del provvedimento : Attenzione se avete fatto la spesa al Conad. Il ministero della Salute ha annunciato oggi, martedì 11 dicembre, il richiamo del dessert alla Vaniglia a marchio Conad dal mercato per il rischio di possibile presenza di allergeni con una nota pubblicata sul suo sito internet ufficiale. La decisione riguarda le confezioni da 320 grammi con scadenza il 10 febbraio 2020, realizzate nello stabilimento di via Vanzetti a Terni da Eskigel srl. Secondo ...

Marco Minniti si è Ritirato dal congresso del PD : La sua candidatura, annunciata con un'intervista a Repubblica, è finita dopo diciotto giorni con un'altra intervista a Repubblica (che non spiega granché)

Salmone affumicato Ritirato dal mercato per rischio Listeria - ecco marca e lotto - Ultime Notizie Flash : Un lotto di Salmone affumicato è stato ritirato dal mercato perché contaminato dal batterio Listeria. ecco quali sono le date di scadenza e il marchio

Salmone affumicato Ritirato dal mercato per rischio Listeria - ecco marca e lotto - Ultime Notizie Flash : Un lotto di Salmone affumicato è stato ritirato dal mercato perché contaminato dal batterio Listeria. ecco quali sono le date di scadenza e il marchio

Allerta salute : farmaco per l’ipertensione Ritirato dal mercato in poche ore [MARCHIO E LOTTI] : L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha ritirato dal mercato italiano nove lotti di un farmaco per l’ipertensione. Il provvedimento è stato messo in atto nel giro di poche ore. Come spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il ritiro è stato deciso in seguito alla notifica di Allerta proveniente dalla ditta, a causa della presenza di impurezza derivante dal processo di produzione della materia prima. La ...

Spray nasale Ialoclean Ritirato dal mercato : l’avviso sul sito del Ministero : Ialoclean Spray nasale, prodotto dall'azienda Farma-Derma Srl, è stato ritirato dal mercato per un “rischio contaminazione”. l’avviso riguarda nello specifico il lotto con scadenza 06/2020, numero 517Z: lo riferisce una nota dell'azienda Farma-Derma pubblicata sul sito del Ministero della Salute.Continua a leggere

Spray nasale 'Ialoclean' Ritirato dal mercato : «Rischio contaminazione» : Ialoclean, uno Spray nasale prodotto dall'azienda Farma-Derma Srl, è stato ritirato dal mercato, nello specifico il lotto con scadenza 06/2020, numero 517Z: lo riferisce una nota...

Allerta salmonella e listeria - salame Ritirato dal mercato : marca e lotto : Il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto di ciauscolo di Visso Igp a marchio Vissana Salumi per la presenza di salmonella spp e listeria monocytogenes. Il salume richiamato è distribuito in tranci confezionati sottovuoto da 300-350 grammi circa, con il numero di lotto 01/10/18 e la data di scadenza 02/03/2019. Il ciauscolo interessato dal richiamo è stato prodotto da Vissana Salumi Srl di via Cesare Battisti 57 a ...

ALLARME LISTERIA - Ritirato dal MERCATO VITELLO TONNATO/ Nel 2018 123 richiami e 201 prodotti segnalati - IlSussidiario.net : Scatta l'ALLARME LISTERIA in Italia dove è stato RITIRATO dal MERCATO un lotto di VITELLO TONNATO contaminato con l'intervento del Ministero della Salute.

Juul Labs - una delle principali aziende di sigarette elettroniche - ha Ritirato dal mercato la maggior parte dei gusti delle sue ricariche : Juul Labs, una delle più grandi aziende di sigarette elettroniche al mondo, ha ritirato dal mercato alcuni dei gusti più popolari delle sue ricariche, come mango e frutta, per provare a disincentivarne il consumo tra i clienti più giovani. I

Tonno Mareblu Ritirato dal mercato : a rischio alcune confezioni : Ritirate dal mercato alcune confezioni di Tonno all'olio di oliva con marchio Mareblu dai supermercati della catena Il Gigante che, secondo quanto comunicato prima dalla stessa societa' e poi anche dal Ministero della Salute, presenterebbero piccole imperfezioni nella confezione che potrebbero danneggiare l'alimento. Non si tratta dunque di uno dei soliti richiami [VIDEO]per presenza di agenti dannosi per la salute, ma di un provvedimento ...

Lotto di tonno Mareblu Ritirato dal commercio per problemi alla confezione - : Il pacco da 12 scatolette con scadenza 5 gennaio 2023 è stato richiamato "a scopo precauzionale". Si avverte di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita

Collirio Benoxinato : Ritirato un lotto dalle farmacie : In questi giorni è stato fatto un richiamo dall'AIFA (l'Agenzia Italiana per il Farmaco) che riguarda un prodotto farmaceutico che fra le altre cose cura la congiuntivite: si tratta di Benoxinato Cloridrato Intes, impiegato anche per l'estrazione di corpi estranei, per medicazioni post operatorie, per operazioni chirurgiche in corso a carico del bulbo oculare e per l'esame alle lenti a contatto (la nota Tonometria). Benoxinato Cloridrato ...

Analgesico Ritirato volontariamente dalle farmacie. Ecco i lotti : Il ritiro è stato ordinato dalla Società Alfasigma. Il prodotto è Eminocs da 100 ml, usato - tra le altre cose - per Artrite reumatoide , Artrosi, Flebite.Continua a leggere