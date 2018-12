Riorganizzazione del disciolto partito fascista | indagati 27 militanti di

CasaPound - sequestrata la sede di Bari dopo l'aggressione al corteo - il pm : ' Riorganizzazione del partito fascista' : Nell'inchiesta della Procura di Bari che oggi ha portato al sequestro preventivo della sede di CasaPound , in via Eritrea 29, nel quartiere Libertà di Bari , sono indagate 35 persone: 28 militanti del ...

Bari - sequestrata sede di Casapound : 28 indagati per Riorganizzazione del partito fascista. “Aggredirono antirazzisti” : riorganizzazione del partito fascista e manifestazione fascista. Sono i reati contestati dalla procura di Bari ai militanti di Casapound che lo scorso 21 settembre aggredirono alcuni partecipanti al corteo antifascista e antirazzista, compresa l’europarlamentare Eleonora Forenza. Tre persone rimasero ferite in quella azione con “sfollagente, manubri, manganelli” e portata avanti con “premeditazione”, secondo quanto ...

Carla Puligheddu - PSd'Az - attacca la direzione ATS sulle scelte fatte nella Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. : Un altro servizio depredato alla città di Sassari a favore di Olbia, una scelta irrazionale ed ingiusta, l'ennesima inflitta della politica regionale sarda.» Scarica l'articolo in formato PDF

Viminale - Salvini annuncia la Riorganizzazione delle scorte : “Per prevenire abusi e sprechi inutili” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini inaugura il piano di razionalizzazione delle scorte, con l’obiettivo di «prevenire abusi, sprechi e inutili sacrifici alle donne e uomini in divisa», spiega. Dopo anni di annunci su un possibile intervento in materia, il contingente di 2.072 agenti impegnato nella tutela di 585 «personalità» a rischio - tra c...