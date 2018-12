Riforma dello sport | Giovanni Malagò | “Governo disposto ad ascoltarci Ci saranno novità?

Giovanni Malagò incontra Giorgetti e Valente : “Clima disteso - passi in avanti sulla Riforma dello sport” : Oggi Giovanni Malagò ha incontrato Giancarlo Giorgetti e Simone Valente, il Presidente del Coni e i due sottosegretari hanno parlato in merito alla riforma dello sport contenuta all’interno della Legge di Bilancio che il Governo dovrà approvare entro la fine dell’anno. Il numero 1 dello sport italiano ha mostrato un velato ottimismo: “Accordi raggiunti assolutamente no, ma decisamente un clima molto disteso, propositivo e ...

Bebe Vio : 'Perché Riformare il Coni? All'estero siamo un modello' : Io posso dire quello che vedo e vivo ogni giorno da anni intorno a me: io vedo i presidenti federali, i dirigenti della piramide del mondo sportivo come la mia famiglia. Pancalli, il Cip, Scarso, la ...

Quella Riforma dello sport senza tempismo : E quello di una riforma della governance dello sport che a parole tutti vogliono e tutti benedicono ma che forse sarebbe stato meglio far partire da una nuova legge sullo sport e non da un misero ...

Riforma dello sport - Magoni : "Va rivista e bisogna trovare un'intesa" : È necessario che si trovi un accordo poiché lo sport deve rimanere sport, non stato". Malgrado i timori, l'attuale assessore regionale al turismo non esclude la possibilità di applicare modifiche al ...

Malagò contro il governo : "Coni ucciso in 4 righe"/ Ultime notizie : "Riforma dello sport? No - un'occupazione" - IlSussidiario.net : Malagò contro il governo: "Coni ucciso in 4 righe. Riforma dello sport? No, un'occupazione". Le Ultime notizie sull'attacco

Riforma dello Sport - Pescante : 'La legge di Mussolini era più democratica' : 'Non ci illudiamo, la politica è già arrivata e in futuro non si discuterà affatto, c'è un signore che deciderà i contributi alle federazioni'.

Malagò contro Giorgetti : “Non è una Riforma dello sport - ma è l’occupazione del Coni da parte del governo” : Lo svuotamento del Coni e la contemporanea nascita della società sport e Salute non va giù al presidente del Comitato olimpico italiano. Giovanni Malagò ha usato parole dure per descrivere l’iniziativa del governo al Consiglio nazionale: “Questa non è una riforma dello sport italiano, è un discorso in modo elegante di occupazione del Comitato olimpico nazionale italiano. Quello che uscirebbe o potrebbe uscire da questa norma – ...

Malagò : 'Quella del Governo non è Riforma - è una vera e propria occupazione dello sport italiano' : Con i contributi gestiti dalla nuova struttura politica il Coni si ridurrebbe a un'agenzia di viaggi. riforma illogica, non mi dimetto soltanto perché non sono uno che abbandona la barca".

Malagò contro il governo : "Non è Riforma dello sport ma occupazione del Coni" : Con la riforma "diventa l'ultimo comitato olimpico del mondo, questo è sicuro, certificato, matematico. Conosco perfettamente la materia: nessun comitato al mondo si occupa solo della preparazione ...

Giovanni Malagò : “Non è Riforma dello sport - è occupazione politica del Coni. Diventeremmo ultimi al mondo” : Si sta svolgendo il Consiglio Nazionale del Coni durante il quale il Giovanni Malagò sta relazionando tutti i presenti in merito alla manovra sullo sport inserita all’interno della Legge di Governo che il governo dovrà approvare entro la fine dell’anno. Il Presidente è stato molto chiaro nel suo intervento come riporta l’Ansa: “Questa non è la riforma dello sport italiano, non c’entra nulla. Questo è un discorso in ...

Malagò attacca il governo : «Riforma del Coni è occupazione dello sport» : Con la riforma Il Coni sottolinea il presidente del comitato olimpico nazionale: «diventa l'ultimo comitato olimpico del mondo, questo è sicuro, certificato, matematico. Conosco perfettamente la ...

Riforma dello Sport - Malagò : 'E' un'occupazione del comitato olimpico italiano' : Con la Riforma 'diventa l'ultimo comitato olimpico del mondo, questo è sicuro, certificato, matematico. Conosco perfettamente la materia: nessun comitato al mondo si occupa solo della preparazione ...

Giovanni Malagò a tutto tondo : “La Riforma dello sport - l’Italia nell’elite mondiale - le Olimpiadi e il dilettantismo” : Da qualche settimana si sta parlando della riforma dello sport presente nella Legge di Bilancio che il governo dovrà approvare entro la fine dell’anno. Il provvedimento dovrebbe limitare notevolmente l’autonomia del Coni che negli ultimi decenni ha gestito lo sport italiano nella sua totalità, il Presidente Giovanni Malagò sta parlando con il sottosegretario Giorgetti per trovare un accordo e ha fatto un punto della situazione in ...

Thomas Bach in Italia : incontri con Malagò - Giorgetti e Mattarella. Riforma dello sport al centro : Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, è arrivato a Roma per due giorni ricchi di incontri. Oggi il numero 1 dello sport internazionale ha incontrato Giovanni Malagò (Presidente del Coni) e poi Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport. Domani Bach sarà ricevuto in udienza privata da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Al centro dei vari discorsi ci saranno ...