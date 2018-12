Rifiuti Roma | rogo nel Tmb Ama al Salario | ' Aria irrespirabile'

Maxirogo in impianto Rifiuti a Roma : ANSA, - Roma, 11 DIC - Un vasto incendio è divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell'impianto Ama di via Salaria a Roma. Sul posto 12 squadre dei vigili del fuoco, per un ...

Roma - incendio nel deposito di Rifiuti Ama in via Salaria : Un vasto incendio è divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell'impianto Ama di via Salaria a Roma. Sul posto 12 squadre dei vigili del fuoco, per un totale di circa 40 uomini, e i carabinieri. Le fiamme sono divampate in un capannone di circa duemila metri quadrati. L'odore di bruciato sprigionato dal maxirogo è stato avvertito anche nel centro della Capitale. Sulla zona si è sollevata un densa ...

Rifiuti Roma - Regione pronta a prorogare i permessi ai tmb Salario e Rocca Cencia : La Regione Lazio è pronta a prorogare di un anno le autorizzazioni ai malandati impianti di trattamento dell’immondizia Romana, in scadenza il 31 dicembre. Con buona pace delle decine di migliaia di residenti nei quadranti intorno ai tmb Salario e Rocca Cencia, da tempo in lotta contro i miasmi che stanno attanagliando le zone limitrofe di Roma nord e Roma est. Lo fa, dettando una lista di 15 prescrizioni “molto rigida” che Ama, la società ...

Roma - fiamme in sito trattamento Rifiuti : 8.00 I vigili del fuoco sono impegnati dalle 4,30 per l'incendio nello stabilimento di trattamento dei rifiuti in via Salaria, alla periferia nord-orientale di Roma.Si tratta dell'impianto di trattamento meccanico-biologico (Tmb), molto contestato dagli abitanti dei vicini quartieri. L'incendio interessa un capannone di 2 mila mq. Sul posto 12 squadre di vigili del fuoco. L'odore acre ha raggiunto tutte le aree abitate della zona,mentre il ...

