Riccanza 3 | il cast gioca ad ‘Io non ho Mai’ – Video

Il cast di Riccanza 3 debutta oggi su MTV : torna il programma trash e inutile che fa impazzire i giovani : trash, inutile ma tanto seguito, tutto questo è racchiuso in un programma cult degli ultimi anni e che torna in onda, per la gioia del pubblico, proprio questa sera. Riccanza 3 e il suo nuovo cast apriranno le danze nella seconda serata di oggi, 4 dicembre, su MTV per la gioia di tutti coloro che amano le stravaganze dei suoi protagonisti solo per commentarle sui social insieme agli altri appassionati. Soldi per auto di lusso, per affari che ...

Riccanza 3 su MTV dal 4 dicembre : cast e anticipazioni della nuova stagione : Dopo il successo delle prime stagioni, torna l’esuberante docu-fiction che racconta lo stile di vita dei ragazzi più ricchi d’Italia. Il primo attesissimo appuntamento con #Riccanza3 andrà in onda su MTV (in esclusiva su Sky al canale 130) martedì 4 dicembre alle 22.50 e sarà disponibile anche su Sky On Demand, Sky Go e Now Tv .Riccanza 3, anticipazioni E cast PRIMA PUNTATAQuesta settimana Farid decide di organizzare una festa per conoscere ...

Riccanza - anticipazioni : Andrea Damante nel cast della terza stagione : Si avvicina la terza stagione di Riccanza, reality show in onda su MTV. Il programma nel corso degli anni ha sfornato personaggi del calibro di Elettra Lamborghini, famosa ereditiera e cantante, Niccolò Ferrari, ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island Vip, Gian Maria Sainato, modello ed influencer, e Juan Sierra, ex fidanzato di Claudio Sona. Anche quest’anno il cast di Riccanza pare sia ricco di sorprese e personaggi di gran ...