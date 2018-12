Rally | Mitsubishi Eclipse Cross | una nuova protagonista alla Dakar 2019 FOTO

sportfair

: Mitsubishi e-Evolution, il concept elettrico da rally: - motornewsitaly : Mitsubishi e-Evolution, il concept elettrico da rally: -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Cristina Gutierrez e Pablo Huete affronteranno un’edizione che promette di essere ardua almeno quanto le precedenti Nonostante i team di lavoro diMotors non siano più coinvolti nel motorsport, la gloria e la reputazione portati dalle 12 vittorie nellae dai 5 titoli WRC (tra gli altri) continuano a non far passare inosservato il Brand giapponese nel mondo sportivo.A questo proposito i Distributori locali hanno sempre giocato un ruolo importante, dfondamentale decisione presa all’inizio degli anni ’80 da Sonauto in Francia di entrare neldicon l’allora nuovissimo Pajero, al supporto offerto oggi daMotors Spagnapilota eroina locale, Cristina Gutierrez, con la suaracer (T1 proto), dal 6 al 17 gennaioLasfrutta un motore da 340 CV scaricati sulla trazione 4WD ...