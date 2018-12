Raggi | città Lazio e regioni Italia collaborino per risolvere emergenza

Raggi : difendiamo cittadini che aspettano casa popolare : Roma – Il gruppo Sicurezza sociale urbana GSSU della polizia locale di Roma Capitale ha portato a termine ieri, su delega della Procura di Roma, l’operazione volta a riacquisire un alloggio popolare di proprieta’ capitolina in via Amico Aspertini, a Tor Bella Monaca, occupato abusivamente. L’occupante e’ risultato essere un uomo di 27 anni, appartenente a una nota famiglia sinti. L’immobile e’ stato ...

Raggi : 7 nuove stazioni taxi in aree ben delineate città : Roma – “Abbiamo completato sette nuovi stalli taxi in luoghi strategici della nostra citta’ vicino a centri commerciali, uffici pubblici, nodi di scambio e ospedali. Queste sono alcune immagini che mostrano i nuovi parcheggi. Da Casal Bertone a via Mattia Battistini, dalla Gianicolense a Tor de’ Cenci, dall’ospedale Sant’Andrea alla Giustiniana fino a via dei Monti di Pietralata”. “Nuovi posti per ...

Sicurezza - De Magistris 'Disobbedienza contro una legge che incoRaggia la caccia ai migranti'. Salvini 'Pensi alla sua città' : Vogliamo costruire un'alternativa dal basso, ci rivolgiamo al Paese reale, ai militanti della politica onesta, agli amministratori locali, a movimenti, reti civiche, comitati'. E con De Magistris che ...

Sifo : "MonitoRaggio farmacie ospedaliere svelerà bisogni cittadini" : Napoli, 29 nov., AdnKronos Salute, - "La collaborazione sui tavoli di studio e di lavoro con la rappresentanza dei cittadini ha creato una partnership sempre più consolidata che si è espressa nel ...

Palumbo : Raggi esulta per ciclabile Tuscolana in barba a cittadini : Roma – “La sindaca annuncia con grande orgoglio i lavori per la realizzazione della pista ciclabile su via Tuscolana, in realta’ il cantiere e’ fortemente osteggiato dai residenti, come e’ emerso nel corso della commissione Trasparenza convocata venerdi’ scorso. La pista, infatti, aggrava pesantemente la mobilita’ di un’area gia’ fortemente congestionata, creando problemi a residenti e ...

Mara Carfagna su Virginia Raggi : “Ha fallito - Roma è sporca - una città invivibile” : Mara Carfagna intervista esclusiva per il messaggero parla a 360 gradi delle sue iniziative e si sofferma sul caso Raggi Un altro fronte prioritario è quello dell’antisemitismo: «Troppo spesso leggiamo di episodi di cronaca a sfondo antisemita. L’antisemitismo tenta di rialzare la testa in Italia e in Europa. Prende forme diverse, come quella dell’antisionismo, dell’odio nei confronti dello Stato di Israele: e chi nega il ...

Mara Carfagna : 'Raggi? Roma è una città sporca e invivibile'. E su Berlusconi : 'Miglior premier dal 1994 a oggi' : ... noi donne siamo sempre state capaci di superare gli steccati politici ed ideologici, anche durante stagioni in cui la contrapposizione politica era molto forte'.

Casamonica - iniziata la demolizione delle ville abusive. Raggi : “Passiamo ai fatti - territorio a cittadini” : “Sono partite oggi le prime operazioni di abbattimento e si sono rivolte su due casette che erano state precedentemente liberate da tutti gli arredi e le masserizie. Queste operazioni procederanno così per tutti gli otto villini. Le operazioni consistono nel rendere inagibili casette. Adesso si sospenderanno per procedere alla separazione dei materiali per poi smaltirli per tipologia dei materiali.. Questo è l’esempio più lampante ...

Caterina Balivo : “Roma è una città che ti fa sentire inadeguata. Il degrado c'era prima della Raggi” : Una ragazza lascia la cittadina di provincia in cui è vissuta, vicino Napoli, per iniziare una nuova vita nella Capitale con tutto quello che la cosa comporta. Divide casa con una coinquilina molto simpatica, trova l'amore - o meglio – pensa di averlo trovato, si adatta alle nuove situazioni, ma in realtà tutto ha un sapore molto diverso da quello autentico dei panini imburrati che sua madre le preparava ogni mattina prima di ...

Crozza : “A Raggi e Appendino le due città più indebitate d’Italia. Non sono sindache ma curatrici fallimentari - diamo loro Alitalia” : La copertina di Maurizio Crozza, a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, è dedicata alle sindache del M5s, Virginia Raggi e Chiara Appendino: “Raggi è stata assolta, ora finalmente potrà iniziare a lavorare” ha scherzato il comico genovese, che ha aggiunto: “Hanno in mano le due città più indebitate d’Italia. Non sono sindache, ma curatrici fallimentari“. Video Rai L'articolo Crozza: “A Raggi e ...

De Magistris : felice per Raggi - ma saranno cittadini a valutare : Roma – “Sono contento che Raggi abbia potuto dimostrare la sua innocenza in primo grado, ma il consenso politico si realizza nella capacita’ di stare tra la gente e rispondere ai problemi: la valutazione la faranno i cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente di Dema, Luigi de Magistris, a margine di una conferenza stampa a Roma. L'articolo De Magistris: felice per Raggi, ma saranno cittadini a valutare ...

Salvini - assoluzione Raggi una buona notizia - ora siano i cittadini a giudicare : "Una buona notizia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato l'assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi. "È giusto - ha aggiunto - che i cittadini giudichino un'amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi i romani giudicheranno l’amministrazione dei 5 Stelle in base a come ...

Raggi : "Assolta perché ho lavorato per il bene della città" | "E' finita l'opa di Salvini su Roma" : Dopo la sentenza di assoluzione per falso il sindaco di Roma rilancia: "Il nostro faro resta il programma con i suoi obiettivi: chi si impegna a Raggiungerli resta con me, chi non lo fa è fuori". Al governo: "Ora ci diano soldi e poteri"