Quota 100 | limiti ed ostacoli per i richiedenti dopo la riduzione di 2 miliardi

Manovra : reddito di cittadinanza e Quota 100 - confermati fondi e tempi : Ieri sera, 10 dicembre, si è svolto a Palazzo Chigi un incontro tra il premier Giuseppe Conte e i rappresentanti della Ragioneria dello Stato e dell'Inps. All'incontro erano presenti anche il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon e i sottosegretari all'Economia Laura Castelli e Massimo Garavaglia. Nel corso dell'incontro sono state esaminate attentamente le tabelle tecniche elaborate dai corrispondenti ...

Manovra - Tria : Quota 100 e reddito slittano di qualche mese : Il ministro. "Possibile risparmiare per ridurre il deficit per evitare le sanzioni Ue. Ma la decisione è politica"

Manovra M5S-Lega - Tria : 'reddito e Quota 100 costeranno meno del previsto - evitare procedura spetta a politica' : Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, sulle misure di quota 100 e reddito di cittadinanza, ha commentato la Manovra del governo M5S-Lega.

Pensioni anticipate a Quota 100 : finestra di uscita a giugno potrebbe slittare a settembre : Possibili modifiche alle Pensioni anticipate a quota 100 potrebbero essere dettate dalla necessità di accontentare i moniti di Bruxelles relativi alla consistenza della prossima Manovra economica. Infatti, secondo le ultime anticipazioni riportate dal quotidiano Il Messaggero, la pensione anticipata a quota 100 potrebbe subire variazioni in merito al funzionamento delle finestre trimestrali per i lavoratori del settore privato e di quelle ...

Riforma pensioni : Quota 100 con paletti ma Salvini smentisce le penalità : Continuano i dibattiti sulla Quota 100 e sul reddito di cittadinanza tanto sbandierato dal Movimento 5 Stelle. Nella giornata di lunedì 10 dicembre, infatti, si è riunito il vertice di maggioranza presieduta dal Premier Giuseppe Conte e dai sottosegretari Claudio Durigon, Giancarlo Giorgetti e Laura Castelli che avrebbero confermato tempi e fondi sulle misure considerate i capisaldi della nuova Legge di Stabilità 2019. Probabile Quota 100 con ...

Pensioni e Quota 100 : paletti e restrizioni per chi vuole lasciare in anticipo il lavoro : La quota 100 e il conseguente avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni potrebbe cambiare, prevedendo più paletti e restrizioni per scoraggiare l'uscita dal mondo del lavoro e permettere di risparmiare fino a due miliardi di euro nella legge di Bilancio. Ecco quali potrebbero essere i paletti che il governo inserirà.Continua a leggere

Il Governo insiste su pensioni e Quota 100 - ma dall'UE c'è un ultimatum di 48 ore : Crescono i timori sull'avvio della procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea, dopo il pressing dei Paesi più intransigenti per l'applicazione del massimo rigore in merito alla tenuta dei conti pubblici. L'ottimismo che ha permeato la trattativa negli ultimi giorni si trova a confrontarsi con i rischi di un procedimento che potrebbe portare a sanzioni pesanti per il nostro Paese, sebbene la loro attivazione non sarebbe comunque ...

Pensioni con Quota 100 - news 11/12 : linea dura della Lega - Conte tratta con l’UE : La riforma Pensioni con Quota 100 continua a tenere banco fra le notizie anche oggi 11 dicembre. La Lega assume una linea ‘dura’ e non intende cedere alle pressioni dell’Unione Europea sul modo di superare la Legge Fornero. Di fatto, il dialogo sembra aperto, ma non si intravedono ancora soluzioni. Sembra siano stati stabiliti dei ‘margini’ da rispettare, che al momento non corrispondono alle cifre messe sul ...

Pensioni - ritocchi alla manovra : simulazione Inps-Mef per Quota 100 e RdC : Pensioni, ultime notizie 7 dicembre – Sarebbe in corso una simulazione dell’Inps e del Mef per trovare i correttivi alla Legge di Bilancio 2019: le modifiche potrebbero interessare la Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Sono in corso alcuni calcoli sui costi e sui risparmi che vanno ad incidere sui ritocchi della Legge di Bilancio a proposito del rapporto debito/Pil. La situazione attuale impone una revisione attenta delle due ...

Pensioni - Di Maio ci riprova : taglio del 40% a quelle d’oro per Quota 100 : Ancora le Pensioni d’oro nel mirino di Luigi Di Maio: dato che dall’Inps non sono arrivate le notizie sperate sui costi della riforma, durante il vertice di maggioranza di ieri si torna a puntare al taglio delle Pensioni d’oro. La Lega non tanto approva l’idea, infatti era giunta ad un compromesso: un sistema a scaglioni, che penalizzava le rendite da 90.000 euro, con tagli proporzionali dal 10% al 20%. Ma ieri Di Maio ha ...

Pensioni anticipate con Quota 100 e Legge di bilancio 2019 : Salvini conferma - smantelliamo la Fornero : L'ala leghista del Governo conferma l'intenzione di proseguire con i provvedimenti di flessibilità previdenziale all'interno della nuova Legge di bilancio 2019 ed in particolare con l'avvio della ...

Pensioni : Quota 100 partirà nei tempi previsti - si lavora a qualche 'correzione' : Governo ancora al lavoro per apportare le opportune correzioni sulla nuova Legge di Stabilità secondo le richieste da parte dell'Unione Europea ed evitare la preoccupante procedura d'infrazione. Il Premier Conte, infatti, incontrerà il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker a Bruxelles al fine di trovare una soluzione che possa diminuire l'impatto del deficit sul Pil. Il Governo non compie nessun passo indietro sulla ...

Finestre - Tfr e penalizzazioni. Tutti i "paletti" per Quota 100 : quota 100 ci sarà ma con forti limitazioni rispetto al piano presentato dalla Lega. Sarà probabilmnete questo l'obolo da pagare per le contestazioni da parte dell'Ue sulla manovra . A quanto pare nel ...