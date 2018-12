Pronostici Champions League, 12 Dicembre 2018: Consigli Scommesse 6^ Giornata

lanotiziasportiva

: Pronostici Champions League: Schedina Martedì 11 Dicembre 2018 - bottadiculoit : Pronostici Champions League: Schedina Martedì 11 Dicembre 2018 - cassapronostici : Pronostici risultati esatti Champions League martedì 11 dicembre 2018 - pronosti_calcio : Pronostici Champions League 11 Dicembre: Schedina 6ª Giornata -

(Di martedì 11 dicembre 2018)12.Attenzione alle bellissime sfide come Viktoria Plzen-Roma e Young Boys-Juventus per quanto riguarda le italiane inPronostico Plzen-Roma 12-12-I padroni di casa si trovano in terza posizione assieme al Cska Mosca, motivo per il quale daranno il massimo per vincere contro la Roma. Roma che dal canto suo, sicura del secondo posto, non ha molto da chiedere a tale sfida.Plzen-Roma: GoalNonostante tutto i gialorossi, non giocheranno tale sfida solo per il semplice fatto di doverla giocare. Motivo per il qualeamo il segno goal.Pronostico Ajax-Bayern Monaco 12-12-Sfida molto importante per entrambe le squadre con i padroni di casa in seconda posizione ed a soli 2 punti dal Bayer Monaco. Compagini che all’andata hanno pareggiato 1-1. Naturalmente l’Ajax, ...