Programmazione Rai Natale | alcuni cartoni Disney in onda il 25-26-27 dicembre

I nuovi episodi di Elementary 6 su Rai2 da gennaio : orari - Programmazione e poi la settima stagione? : I nuovi episodi di Elementary 6 su Rai2 stanno arrivando. Dopo aver interrotto la messa in onda, la serie crime che rilegge il personaggio di Sherlock Holmes in chiave torna con gli appuntamenti inediti della sesta stagione. La data è fissata per il 12 gennaio, e la programmazione resterà invariata. Ogni sabato, in seconda serata, verrà trasmesso un episodio a partire dalle 22:35 circa, e dal 6x18 al 6x22, che costituisce il finale di ...

Programmazione Natale - cartoni Disney su Rai1 e Rai2 : ritorna Biancaneve : Il Natale 2018 è ormai alle porte e in queste ore anche in televisione si respira già il clima delle feste. Possiamo svelarvi che saranno tanti gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane sulle reti Rai, dedicati a questa magnifica ricorrenza. Tra questi vi segnaliamo la messa in onda di un bel po' di cartoni Disney che verranno trasmessi durante le settimane del Natale sia su Raiuno che su Raidue, per la gioia di grandi e piccini che ...

“Più libri più liberi” : ecco tutta la Programmazione Rai dedicata alla fiera dell’editoria : Cinque giorni, oltre 600 eventi tra incontri con gli autori, reading, performance musicali, e dibattiti per “Più libri più liberi”, la fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria che si svolgerà a Roma dal 5 al 9 dicembre. Rai sarà in campo ancora una volta con Rai Radio2, media partner dell’evento, Rai Radio3, Rai3 e Rai1. Le Testate televisive e radiofoniche daranno, inoltre, ampia copertura all’evento con interviste e approfondimenti. ...

Addio Ennio Fantaschini - la Rai cambia Programmazione : tutti i dettagli : Il Servizio Pubblico trasmette ''La strada dritta'', "Mine Vaganti" e "L'arrivo di Wang", interpretati dall'attore scomparso...

Champions League in tv - Programmazione quinta giornata : Inter in chiaro su Rai Uno : Dopo quasi un mese è di nuovo tempo di vivere le emozioni della Champions League. La massima competizione europea per club torna con tanti bei match in programma, tutti da seguire in diretta tv. In particolare, grande attesa per le partite che vedono impegnate le nostre squadre. Juventus-Valencia e Roma-Real Madrid di oggi, martedì 27 novembre, e Tottenham-Inter e Napoli-Stella Rossa del 28, rappresentano uno snodo fondamentale nel cammino che ...

Criminal Minds 13 su Rai2 non va in onda il 26 novembre per l’omaggio a Bernardo Bertolucci : cambio Programmazione : Criminal Minds 13 su Rai2 non va in onda ma per una giusta causa. Stasera, 26 ottobre, l'emittente avrebbe dovuto trasmettere gli episodi 13x15 e 13x16, ma al loro posto ci sarà un film omaggio a Bernardo Bertolucci. Il regista italiano è morto in giornata odierna all'età di 77 anni, lasciando un grande vuoto nel cinema nostrano. Per questo motivo, Rai2 ha deciso di ricordare la figura del Maestro con uno dei suoi film simbolo. Al posto di ...

Bernardo Bertolucci morto - la Rai cambia i palinsesti : la nuova Programmazione : La Rai cambia i palinsesti per ricordare il grande maestro del cinema italiano, Bernardo Bertolucci. Su Rai1 dopo il tributo nel daytime di 'Uno Mattina', oggi pomeriggio ricordi e approfondimenti nel ...

Giornata Mondiale della Televisione 2018 : Programmazione Rai : La Televisione non è solo un mezzo di informazione, ma anche di intrattenimento di diversa natura: dallo sport allo spettacolo, passando per i reality. La programmazione Rai Per l'edizione 2018, la ...

Rai - Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza : la Programmazione : La Rai celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con una speciale programmazione: ecco dove Il 20 novembre si celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Nel 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò una convenzione per tutelare i diritti di minori e ragazzi, un documento ratificato da oltre 190 Paesi che riconosceva per la prima volta espressamente ai bambini, ...

Nuovo doppio episodio di Bull 2 su Rai2 e poi stop alla Programmazione? Trame 17 novembre : Torna Bull 2 su Rai2 per un doppio appuntamento serale. Sabato 17 novembre andranno in onda due nuovi episodi della seconda stagione che vedranno il protagonista (interpretato da Michael Weatherly) alle prese con un donna accusata dell'omicidio del marito, e un caso di governo che richiede la sua assistenza. La programmazione di Bull 2 su Rai2 dovrebbe subire un freno la prossima settimana, dato che non vi è alcuna informazione circa la sua ...

Ultimo episodio di Elementary 6 su Rai2 e poi stop alla Programmazione : anticipazioni 3 novembre : Ultima indagine per Sherlock e Joan in Elementary 6 su Rai2. Stando al palinsesto televisivo, la serie crime targata CBS, che rielabora le avventure del detective Holmes in chiave moderna, andrà in onda stasera, 3 novembre, con un episodio conclusivo, e poi si prenderà una lunga pausa fino a gennaio del prossimo anno. La programmazione di Elementary quindi si chiude a quattro appuntamenti dal finale della sesta stagione, lasciando gli ...

La Rai celebra il genio di Federico Fellini : la Programmazione tv : In occasione del 25° anniversario della morte di Federico Fellini, la Rai ha deciso di ricordare il grande regista con una programmazione speciale Un mito senza tempo. Parliamo di Federico Fellini, il regista riminese scomparso il 31 ottobre del 1993. A 25 anni dalla sua scomparsa, la Rai ha voluto omaggiare il grandissimo genio con una programmazione speciale che coinvolgerà non solo le reti televisive, ma anche le testate e il web. Federico ...

Al via Il Trono di Spade 7 su Rai4 dal 29 ottobre con un doppio episodio : trama e Programmazione : Arriva finalmente Il Trono di Spade 7 su Rai4. Dopo la messa in onda su Sky Atlantic, la penultima stagione sbarca anche in chiaro. L'emittente aveva già trasmesso le repliche del sesto ciclo di episodi, in attesa dei nuovi appuntamenti. Il Trono di Spade 7 comincerà il 29 ottobre, e proseguirà ogni lunedì alle 21:10 con un doppio episodio in prima visione free. La serie fantasy ha conquistato l'ultima edizione degli Emmy Awards, facendo ...