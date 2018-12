Potenzialità e limiti del differimento del trasferimento degli embrioni tramite congelamento

fondazioneserono

(Di martedì 11 dicembre 2018) Nella fecondazione in vitro (IVF), la cosiddetta strategia “freeze all” (congelamento totale) consiste nel posticipare ila un ciclo mestruale successivo a quello in cui è stato eseguito il prelievo ovocitario con stimolazione farmacologica della crescita follicolare multipla. Si tratta di una strategia basata sulla possibilità di mantenere congelati in azoto liquido glia disposizione (o più raramente gli ovociti). La strategia “freeze all” ha riscontrato negli anni recenti un crescente interesse, basato soprattutto su due aspetti:l’utilizzo di protocolli di stimolazione ovarica con triggering (induzione) finale attraverso un agonista del GnRH permette di ridurre in modo praticamente totale l’incidenza di sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS) ma comporta una riduzione della ricettività endometriale; il congelamento diè oggi ...