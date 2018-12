Poche donne ai tavoli del potere | il gender gap ai tempi del governo gialloverde

Parità di genere - in Italia il governo è fatto per l’80% di uomini. Poche donne anche nei consigli regionali : Dal 2004 ad oggi una serie di leggi hanno cercato di migliorare la Parità di genere negli organi di rappresentanza politica. Non sempre, però, con gli effetti sperati. Basti pensare che, ad oggi, il 14 per cento dei sindaci Italiani è di sesso femminile e solo due delle 21 tra regioni e province autonome sono guidate da donne. anche nell’attuale esecutivo la situazione non è migliore. Undici donne e l’80 per cento di uomini: questa la fotografia ...

Mattarella : "In Italia ancora troppa violenza sulle donne - e le denunce sono Poche" : In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il messaggio del Capo dello Stato. Su Facebook interviene anche il premier Conte: "Nei primi dieci mesi di quest'anno 106 vittime di femminicidio, una ogni 72 ore"

Merkel non vuole essere 'un alibi' : troppe Poche donne elette : Berlino, 12 nov., askanews, - 'Una rondine non fa primavera' e Angela Merkel non ci sta a servire da 'alibi' alla sempre debole percentuale di donne elette in politica. 'Il fatto che io sia cancelliera non deve essere un alibi', ha detto Merkel in occasione del 100 anni di diritto di voto delle donne in …

Ricerca - il ‘leader’ piace maschio : ecco perché Poche donne sono ai vertici : Quando si dipinge il leader del 21esimo secolo, il più delle volte si chiamano in causa qualità come la capacità di condivisione, tratti che secondo gli stereotipi sono propri di un animo femminile. Eppure, più in alto si guarda nelle gerarchie di diverse organizzazioni e meno donne si trovano ai vertici. Una contraddizione che un team di scienziati ha voluto esplorare in uno studio pubblicato su ‘Frontiers in Psychology’. Quello che ...

Milano - 5 donne picchiate e derubate in Poche ore : presi i rapinatori della Bmw : In manette 2 pregiudicati che scorrazzavano nell'hinterland e prendevano di mira le vittime che casualmente incontravano per strada: 3 sono finite all'ospedale