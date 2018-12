PlayStation Classic è stata violata | ecco com' è possibile caricare nuovi titoli

PlayStation Classic include un mix di giochi PAL e NTSC… e i risultati sono deludenti - articolo : C'è qualcosa che non va con la PlayStation Classic di Sony: quella che doveva essere la celebrazione di una console veramente iconica è stata compromessa da un'opinabile selezione di giochi, da un'emulazione tutt'altro che eccellente e dalla bizzarra scelta di usare un mix di titoli NTSC e PAL in una macchina con un output in alta definizione bloccato sui 60Hz.La macchina è sicuramente bellissima da vedere e replica con successo il look ...

PlayStation Classic - con un trucco si possono caricare altri giochi : (Foto: Sony) Non è sul mercato da nemmeno un mese, ed è già stata violata: è la console PlayStation Classic, l’operazione nostalgia firmata Sony della quale in queste ore sono state scoperte almeno due vulnerabilità grazie alle quali è possibile caricarvi qualunque gioco anche al di là di quelli già presenti in memoria. Il merito della scoperta va in parte agli ingegnosi hacker che si sono dati da fare per scovare le vulnerabilità della ...

PlayStation Classic : cosa c'è all'interno della nuova micro-console di Sony? - articolo : Che tipo di hardware si cela all'interno di PlayStation Classic e come funziona? È una domanda che ci affascina dal momento in cui il progetto è stato annunciato. Inizialmente, ci siamo chiesti se Sony potesse aver usato lo stesso SoC di PlayStation Vita che si era più volte dimostrato eccellente nell'emulazione dell'originale PlayStation. Tuttavia, l'azienda nipponica ha optato per un setup basato su un SoC ARM, ben più potente dei chip interni ...

Scoperti 36 giochi segreti in PlayStation Classic - perché non sono disponibili? : PlayStation Classic è la mini console di Sony uscita lo scorso 3 dicembre. Si tratta di una replica in piccole dimensioni e uscita HDMI della mitica PlayStation, la prima console della casa giapponese uscita a metà anni ’90. Aveva una softeca sterminata, piena di grandi capolavori, ma alla fine sono stati inseriti solo 20 giochi, tra l’altro diversi tra occidente e Giappone. La mini console non è stata accolta con grande favore dalla critica. ...

PlayStation Classic : scovati oltre 30 giochi nascosti all'interno dei file di sistema : PlayStation Classic è ormai uscito definitivamente sul mercato e ha dato modo a tutti di fare un tuffo nel passato, e mentre la stampa specializzata ha criticato per certi versi la scarsità di giochi disponibili nella mini console, dovete sapere che in origine ve ne erano presenti molti di più.Come riporta VG247 infatti i dataminer hanno scovato riferimenti a oltre 30 titoli sepolti nel codice di sistema di PlayStation Classic, tutti in aggiunta ...

Scoperto il modo per modificare le impostazioni dell'emulatore di PlayStation Classic : PlayStation Classic è stata lanciata ieri e, come previsto, i giocatori stanno esaminando a fondo l'hardware alla ricerca di modi per hackerare la console. A quanto pare, questo è possibile e sarebbe anche abbastanza facile, facile come collegare una tastiera e premere il tasto Esc mentre si è all'interno di un gioco.Come segnala IGN, lo YouTuber Retro Gaming Arts, insieme al suo amico Matt, hanno collegato una tastiera Corsair K75 a PlayStation ...

PlayStation Classic - vale la pena comprarla? : Wild ArmsTwisted MetalTom Clancy's Rainbow SixTekken 3Syphon FilterSuper Puzzle Fighter II TurboR4 Ridge Racer Type 4Revelations: PersonaResident Evil Director's CutRaymanOddworld: Abe's OddyseeMr. Driller Metal Gear SolidJumping Flash!Intelligent QubeGrand Theft AutoFinal Fantasy VIIDestruction DerbyCool Boarders 2Battle Arena ToshindenE così è stata lanciata PlayStation Classic, la mini-retro-console che vuole farci rivivere le emozioni della ...

PlayStation Classic - torna la mitica console Sony del 1994 : la nostra prova : ... ma il fascino di vedere rimaterializzarsi sullo schermo quel mitico logo accompagnato dal tipico suono di avvio che per anni è stato colonna sonora nelle camerette di mezzo mondo, è veramente ...

PlayStation Classic è finalmente disponibile : L'attesa per PlayStation Classic è finalmente terminata. A partire da oggi, tutti gli appassionati di videogiochi potranno finalmente rivivere le avventure videoludiche delle origini, riscoprendo ricordi ed emozioni mai sopite grazie alla riproduzione in miniatura della prima console PlayStation® che include 20 giochi originali pre-caricati.PlayStation uscì in Giappone il 3 dicembre 1994 e, grazie a innovazioni tecniche come il rendering 3DCG in ...

PlayStation Classic : un'analisi tecnica evidenzia la "pessima" emulazione dei giochi : Come ormai saprete, anche Sony ha deciso di "regalare" ai fan una riedizioni mini della storica prima PlayStation, come fatto in precedenza da Nintendo con le mini retro console NES e SNES.PlayStation Classic, che include giochi del calibro di GTA, Metal Gear Solid e molte altre perle, sarà disponibile a partire da oggi, 3 dicembre, e Digital Foundry ha voluto esaminare a fondo la piccola macchina.A quanto pare, dall'analisi condotta dalla ...

PlayStation Classic - il tuffo nel passato di Sony tra piacevoli ricordi e dura realtà : Lanciata in Giappone nel dicembre del 1994, ed arrivata in Europa ed USA il settembre seguente, la PlayStation ha lasciato il suo segno nella storia dei videogame. Il 3 Dicembre, a 24anni dal lancio, arriverà sugli scaffali dei principali rivenditori la PlayStation Classic, una riedizione in miniatura della fortunata console di Sony dotata di due controller USB e con precaricati a bordo 20 giochi. Come per le altre mini console uscite ...

PlayStation Classic : i voti della stampa internazionale : Da qualche giorno iniziano ad arrivare le recensioni per PlayStation Classic, risposta di Sony a NES e SNES Classic Mini di Nintendo.Come riporta VG247, Sony ha annunciato PlayStation Classic lo scorso agosto, la console sarà disponibile dal 3 dicembre con una selezione di 20 titoli dell'era PS1, in Giappone alcuni titoli saranno diversi. E' proprio la lista dei giochi ad essere sotto accusa, in effetti mancano alcuni mostri sacri come Silent ...

Sony PlayStation Classic - recensione : PlayStation è diventato al giorno d'oggi il brand videoludico più forte sul mercato, ma fa quasi strano pensare che fino a 25 anni fa non esistesse nemmeno. E se non fosse stato per quel progetto di collaborazione tra Nintendo e Sony andato in fumo nei primi anni '90, forse a Sony non sarebbe mai venuto in mente di creare una sua console per videogiochi, e chissà come si sarebbe evoluto quell'universo parallelo. Nel 1994 Sony lanciò sul mercato ...

PlayStation Classic - la recensione di GQ : benvenuti negli anni Novanta (di nuovo) : Sembra passata una vita dal 1994: nei cinema spopolano Forrest Gump e Pulp Fiction, in libreria escono romanzi come Jack Frusciante è uscito dal gruppo o Sostiene Pereira, mentre in tv piangiamo per il rigore sbagliato da Roberto Baggio nella finale dei mondiali di calcio a Pasadena o per la scomparsa di Massimo Troisi e Ayrton Senna. In quello stesso anno, Sony decide di stravolgere il mondo dei videogiochi lanciando la prima PlayStation: una ...