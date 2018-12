Pensioni | l' UE vorrebbe una quota cento temporanea valida solo nel 2019

Blastingnews

: @lucianonobili Pwr voi il popolo deve stare sempre fermo e composto e farvi fare bello e cattivo tempo sulla sua pe… - marcyacom : @lucianonobili Pwr voi il popolo deve stare sempre fermo e composto e farvi fare bello e cattivo tempo sulla sua pe… - AmedeoRossi8 : @francescoseghez Ma se si usasse l'Inps come 'cassa' per il rdc non vorrebbe dire togliere soldi alle pensioni? E… - Lara15283972 : @MinistroEconom2 Ma Professor Savona...vorrebbe dire togliere soldi a pensioni e lavoro????? -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Tutto è nelle mani di Giuseppe Conte. Il Premier ha ricevuto l’incarico di trovare una quadra con l’Unione Europea dai vicepremier Salvini e Di Maio. Il premier Conte ha l'obiettivo di portare avanti la legge di bilancio, anche se da Bruxelles arriva una nuova frenata proprio sulle due misure cardine, reddito di cittadinanza e100. Come si potrebbe sopperire dunque alle divergenze in essere? Per Bruxelles la Legge Fornero è un cardine, smontarla sarebbe dannoso, ma una modifica provvisoria, una misuraper ilpotrebbe trovare consenso.100 da strutturale a provvisoria, le richieste di Bruxelles In estrema sintesi la richiesta su cui punterebbe Bruxelles per dare l’ok ad una manovra, qui parliamo della parte inerente il capitolo previdenziale, che ancora non convince, sarebbe la promessa di far passare100 da strutturale a provvisoria. La ...