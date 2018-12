Paul Gascoigne accusato di violenza sessuale si dichiara estraneo ai fatti

Paul Gascoigne a processo per molestie sessuali : tutti i guai di Gazza : Gazza ai tempi della Lazio Getty Images Paul Gascoigne con Claudio Lotito all'Olimpico il 22 novembre 2012 Paul Gascoigne ha spesso occupato le pagine di gossip e di cronaca , sia durante la sua ...

Paul Gascoigne nei guai - andrà a processo per molestie sessuali : Nuovi guai per Paul Gascoigne, l'ex calciatore con un passato nella Lazio, sarà processato per molestie sessuali, dopo l'arresto per aggressione sessuale avvenuto lo scorso 20 agosto. Una vita sopra le righe dentro e soprattutto fuori dal campo, Paul Gascoigne campione dal grande talento e dai comportamenti un pò troppo bizzarri, dovrà comparire davanti al giudice della corte di Newton Aycliffe il prossimo 11 dicembre con l'accusa di molestie ...

