calcioweb.eu

: Panchina #Foggia, ecco il tecnico in pole per sostituire #Grassadonia - CalcioWeb : Panchina #Foggia, ecco il tecnico in pole per sostituire #Grassadonia - alaimotmw : #Foggia continua il casting per la panchina - Max_Mogavero : Ufficiale: dopo il ko di #Livorno, il #Foggia ha decisione di esonerare Gianluca Grassadonia. E' la nona panchina c… -

(Di martedì 11 dicembre 2018)– Ilsta attraversando un momento negativo, complice anche la penalizzazione la classifica adesso fa paura. Nell’ultimo match è arrivato un pesante ko sul campo del Livorno, fanalino di coda, sconfitta che ha portato all’esonero del. Ilpuò contare su una rosa importante per la categoria ma ilnon è riuscito a tirare fuori il meglio dalla squadra, la decisione è quindi sembrata inevitabile. Adesso è iniziata la caccia al sostituto, il nome inè quello di Gigi Delneri, contatti nelle ultime ore, si aspetta una risposta definitiva da parte dell’ex Udinese.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloilinper...