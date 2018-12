Pallotta | ' Vendere la Roma? Irresponsabili bugie'

Roma - Pallotta : “Vendere la Società? E’ una bugia da irresponsabili” : CESSIONE Roma Pallotta – “Vendere la Roma? Sono bugie irresponsabili”. Sono le parole del presidente della Roma, James Pallotta, sulle voci di una cessione della Roma, al free press Leggo in merito all’articolo di Libero dove sono alimentate le voci di un possibile passo indietro del patron americano per una cifra non inferiore agli 800 […] L'articolo Roma, Pallotta: “Vendere la Società? E’ una bugia da ...

