Pallanuoto | semifinali Euro Cup 2019 | l’Ortigia pesca il Marsiglia! Ritorno in Italia | a

oasport

: #Pallanuoto, semifinali #EuroCup 2019: l'#Ortigia pesca il #Marsiglia! Ritorno in #Italia, a #Siracusa si può scriv… - OA_Sport : #Pallanuoto, semifinali #EuroCup 2019: l'#Ortigia pesca il #Marsiglia! Ritorno in #Italia, a #Siracusa si può scriv… - azzurridigloria : ????? PALLANUOTO: EURO CUP ????? Il @ccortigia ribalta il risultato dell'andata di #LENeurocup e si qualifica per le… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) L’urna di Nyon ha emesso il verdetto: nella semifinale dell’Cup dil’Ortigia dovrà affrontare i transalpini del Marsiglia. Andata in Francia il 23 gennaio,a Siracusa il 27 febbraio: i siciliani, che già fin qui hanno completato un percorso senza precedenti per il club, possono davvero scrivere la storia.Certo, l’avversario francese è davvero ostico da superare, ma già in diverse occasioni nella sua cavalcatapea l’Ortigia ha sovvertito i pronostici della vigilia giungendo, step dopo step, tra le migliori quattro squadre della seconda competizione continentale per squadre di club.Una curiosità: anche lo scorso anno il Marsiglia aveva incrociato una formazionena in semifinale diCup: in quella circostanza si trattava della BPM Sport Management, che si impose in Francia per 9-11 e poi bissò il successo al ...