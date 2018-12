Nuoto – Mondiali vasca corta | Ilaria Cusinato ai piedi del podio nei 400 misti | Katinka

Nuoto - Mondiali 2018 : Martina Carraro firma il record italiano nei 50 rana! E’ in finale con il 2° miglior tempo! : Lo si era capito al mattino che Martina Carraro era in condizione in questi Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il 30″00 delle batterie dei 50 rana, siglato in scioltezza, lasciava presagire un tempo notevole. Le promesse sono state mantenute dalla ligure che, grazie ad una progressione infinita, ha tolto 21 centesimi al suo tempo mattutino realizzando un 29″79 da urlo, prima donna in Italia ad abbattere il muro ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : Detti bronzo nei 400 sl - Pellegrini quarta nei 200 : HANGZHOU - La prima medaglia italiana ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou, in Cina, è di bronzo e la conquista Gabriele Detti, terzo nei 400 stile libero. Il 24enne livornese, bronzo a Rio 2016, ha ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : Detti bronzo : 12.38 Nella giornata di apertura dei Mondiali in vasca corta di Hangzhou,in Cina,l'Italia 'nuota' subito in medaglia con il bronzo conquistato nei 400sl da Gabriele Detti,al rientro ad un anno dall'infortunio alla spalla:il 24enne livornese chiude la sua prova in 3'37"54 alle spalle del lituano Rapsys (3'34"01) e del norvegese Christiansen (3'36"64). Si ferma invece ai piedi del podio Federica Pellegrini, quarta nei 200sl con il tempo di ...

Medagliere Mondiali Nuoto Hangzhou 2018 - la classifica aggiornata : Medagliere Mondiali Hangzhou 2018 # PAESE O A B TOT 1 LITUANIA 1 0 0 1 1 AUSTRALIA 1 0 0 1 2 NORVEGIA 0 1 0 1 2 USA 0 1 0 1 3 ITALIA 0 0 1 1 3 OLANDA 0 0 1 1

Nuoto - Mondiali 2018 : Federica Pellegrini quarta nei 200 sl - non riesce il miracolo alla Divina : Era rimasta in bilico se disputare gli amati 200 sl sino alla vigilia della gara ai Mondiali di Nuoto in vasca corta a Huangzhou. alla fine Federica Pellegrini ha deciso di provarci, buttandosi in acqua con l’obiettivo di provare a vincere una medaglia in un contesto non così irresistibile sotto il profilo della concorrenza. Dopo essersi qualificata per la finale con il sesto tempo, la Divina si è fermata però ai piedi del podio. La ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - niente da fare per gli azzurri nella semifinale dei 100 dorso : Sabbioni e Ceccon out dalla finale : Sabbioni e Cecconi fuori dalla finale dei 100 dorso maschili ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou I Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou 2018 sono iniziati con una splendida medaglia di bronzo per la spedizione azzurra: Gabriele Detti ha infatti chiuso al terzo posto la sua gara nei 400 sl, mentre non è riuscita a salire sul podio dei 200 stile libero la Divina Federica Pellegrini. Non solo finali in questa prima ...

LIVE Nuoto - Finali Mondiali 2018 in DIRETTA : DETTI BRONZO NEI 400! Federica Pellegrini quarta nei 200 sl - Cusinato e la 4×100 se la giocano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di semiFinali e Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Nella piscina asiatica la giornata ci riserverà tante emozioni e l’Italia proverà a regalarci subito grandi emozioni. Gabriele DETTI e Federica Pellegrini hanno iniziato con il piede giusto questa rassegna iridata. Entrambi hanno ottenuto il pass per la finale e nell’atto conclusivo si giocheranno le loro ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : Pellegrini e Detti sono in finale : ... ha fatto 16 vasche tutte d'un fiato e il tempo di 3'39″89 è vicino al suo miglior crono stagionale, 3'39″08 - quarto al mondo,. Il suo è il settimo crono d'ingresso nella finale che ...