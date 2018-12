Nuoto | Mondiali Hangzhou 2018 | programma | orari e tv di mercoledì 12 dicembre Come

Mondiali di Nuoto : Detti bronzo nei 400 stile : Roma - Italia subito sul podio ai Mondiali di nuoto in vasca corta al via a Hangzhou, in Cina. Gabriele Detti conquista il bronzo nei 400 stile libero nella finale che apre la 14/a edizione del torneo ...

LIVE Nuoto - Finali Mondiali 2018 in DIRETTA : DETTI BRONZO NEI 400! Quarte Pellegrini 200 sl - Cusinato nei 400 misti e la 4×100 stile. Ancora record italiano di Carraro. Scozzoli super! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di semiFinali e Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Nella piscina asiatica la giornata ci riserverà tante emozioni e l’Italia proverà a regalarci subito grandi emozioni. Gabriele DETTI e Federica Pellegrini hanno iniziato con il piede giusto questa rassegna iridata. Entrambi hanno ottenuto il pass per la finale e nell’atto conclusivo si giocheranno le loro ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : l’Italia sfiora l’impresa nella staffetta 4×100 - per un pelo fuori dal podio : Nuoto, Mondiali vasca corta 2018: l’Italia sfiora il podio classificandosi al quarto posto alle spalle del Brasile, dominano gli USA Nuoto, Mondiali vasca corta 2018, Italia quarta per soli 5 centesimi nella staffetta 4×100. Record italiano per gli azzurri che per un pelo sono fuori dal podio mondiale. Una gara splendida del quartetto azzurro, composto da Condorelli, Miressi, Orsi e Zazzeri. Gli USA hanno ammazzato la gara, ...

LIVE Nuoto - Finali Mondiali 2018 in DIRETTA : DETTI BRONZO NEI 400! Quarte Pellegrini 200 sl e Cusinato nei 400 misti. Ancora record italiano di Carraro. Scozzoli super! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di semiFinali e Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Nella piscina asiatica la giornata ci riserverà tante emozioni e l’Italia proverà a regalarci subito grandi emozioni. Gabriele DETTI e Federica Pellegrini hanno iniziato con il piede giusto questa rassegna iridata. Entrambi hanno ottenuto il pass per la finale e nell’atto conclusivo si giocheranno le loro ...

Nuoto - Mondiali 2018 : Fabio Scozzoli illumina nei 100 rana! E’ in finale col miglior tempo! : Un Fabio Scozzoli semplicemente superbo. Lo aveva detto poco dopo le batterie del mattino che nelle semifinali dei 100 rana avrebbe cercato di limare alcuni dettagli e tempi alla mano ci è riuscito alla grande. Il romagnolo, infatti, impegnato nei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina), ha conquistato il pass per l’atto conclusivo con il miglior tempo di ingresso (56″30). Una gara coraggiosa quella di Fabio, ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Panziera fuori dalla finale dei 100 dorso : Nuoto, Mondiali vasca corta 2018: Margherita Panziera è fuori dal novero delle finaliste nei 100 dorso Nuoto, Mondiali vasca corta 2018: Margherita Panziera non si è qualificata per la finale dei 100 dorso. Le due semifinali sono state splendide, ad un ritmo insostenibile per la nostra azzurra, più abile nei 200 dorso. Le americane Smoliga e Baker hanno fatto piazza pulita, seguite dalla solita Katinka Hosszu che partirà in finale col ...

Nuoto - Mondiali 2018 : Ilaria Cusinato fa sognare - poi chiude quarta nei 400 misti : Poco più di mezzo secondo ha diviso Ilaria Cusinato dal podio nei 400 misti ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Huangzhou (Cina). L’azzurra ha concluso in quarta posizione la finale dominata dall’ungherese Katinka Hosszu davanti all’americana Melanie Margalis ed alla francese Fantine Lesaffre. La gara ha visto il dominio incontrastato della Hosszu, prima in 4’21″40: la 29enne ungherese ha bissato il titolo di due ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Scozzoli in finale col primo tempo nei 100 dorso : Nuoto, Mondiali vasca corta 2018: Scozzoli in finale nei 100 dorso, eliminato invece l’altro azzurro Martinenghi Nuoto, Mondiali vasca corta 2018, Fabio Scozzoli si è qualificato per la finale dei 100 dorso. Il nuotatore azzurro ha piazzato il miglior crono delle due batterie di semifinale, arrivando dunque alla finale di domani da grande favorito. Se Scozzoli partirà dunque in corsia 4, è stato invece eliminato dalla finale ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Daiya Seto vola nella finale dei 200 farfalla con il nuovo record del mondo : Una gara semplicemente spettacolare ai Mondiali di Nuoto in vasca corta ad Hanzhou (Cina). La finale dei 200 farfalla uomini ha vissuto sul duello all’ultimo sangue tra il giapponese Daiya Seto e il sudafricano Chad Le Clos, su tempi spaziali. Un confronto che si è risolto in favore del nipponico con il nuovo primato del mondo (1’48″24). Un riscontro che migliora il limite che apparteneva proprio a Le Clos (nel 2013). C’è ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : record del mondo di Seto nei 200 farfalla : Nuoto, Mondiali vasca corta 2018: Daiya Seto ha dominato i 200 farfalla a Hangzhou piazzando anche il record del mondo Vittoria e record mondiale nei 200 farfalla per Daiya Seto nella rassegna iridata in vasca corta di Hangzhou. Il giapponese ferma i cronometri sul tempo di 1’48″24 migliorando di 32 centesimi il precedente primato del sudafricano Chad Le Clos. Argento proprio per Le Clos che si migliora arrivando a ...

LIVE Nuoto - Finali Mondiali 2018 in DIRETTA : DETTI BRONZO NEI 400! Quarte Pellegrini 200 sl e Cusinato nei 400 misti. Ancora record italiano di Carraro! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di semiFinali e Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Nella piscina asiatica la giornata ci riserverà tante emozioni e l’Italia proverà a regalarci subito grandi emozioni. Gabriele DETTI e Federica Pellegrini hanno iniziato con il piede giusto questa rassegna iridata. Entrambi hanno ottenuto il pass per la finale e nell’atto conclusivo si giocheranno le loro ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Ilaria Cusinato ai piedi del podio nei 400 misti - Katinka Hosszu d’oro ad Hangzhou : Medaglia di legno per Ilaria Cusinato: l’azzurra ai piedi del podio nei 400 misti dei Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou Niente da fare per Ilaria Cusinato nella finale dei 400 misti dei Mondiali di Nuoto in vasca corta appena disputati ad Hangzhou. L’azzurra, dopo un inizio di gara positiva, l’azzurra ha ceduto nei tratti finali, dovendosi accontentare di una medaglia di legno. Quarto posto per la Cusinato, che ...

Nuoto - Mondiali 2018 : Martina Carraro firma il record italiano nei 50 rana! E’ in finale con il 2° miglior tempo! : Lo si era capito al mattino che Martina Carraro era in condizione in questi Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il 30″00 delle batterie dei 50 rana, siglato in scioltezza, lasciava presagire un tempo notevole. Le promesse sono state mantenute dalla ligure che, grazie ad una progressione infinita, ha tolto 21 centesimi al suo tempo mattutino realizzando un 29″79 da urlo, prima donna in Italia ad abbattere il muro ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : Detti bronzo nei 400 sl - Pellegrini quarta nei 200 : HANGZHOU - La prima medaglia italiana ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou, in Cina, è di bronzo e la conquista Gabriele Detti, terzo nei 400 stile libero. Il 24enne livornese, bronzo a Rio 2016, ha ...