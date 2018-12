Nina Moric | parole sul figlio e Corona dopo l’aggressione Ultime news

Corona preoccupa la Moric con il tatuaggio del diavolo. Nina : "Ti prego - non andare nel buco nero" : Da quando Fabrizio Corona è uscito dal carcere il suo rapporto con Nina Moric è migliorato. I due ex hanno fissato delle regole specifiche per il bene del loro figlio Carlos Maria. L'adolscente, ...

Fabrizio Corona e i nuovi tatuaggi : «Le mie stigmate». Nina Moric si infuria e commenta così : Fabrizio Corona posta una foto, Nina Moric risponde ed esplodono i commenti dei followers. Non è la prima volta che succede, ma qualche ore fa l'ex paparazzo dei vip ha...

Nina Moric scrive a Corona e spiazza i fan : “Fabrizio ho bisogno di te” : Nina Moric, il commento a Fabrizio Corona spiazza i fan: la modella sempre più vicina al suo ex Nina Moric e Fabrizio Corona sembrano pronti a riscrivere un nuovo capitolo della loro vita. Una storia dove entrambi (dopo le incomprensioni e le liti passate) si sostengono e si supportano a vicenda per il bene d […] L'articolo Nina Moric scrive a Corona e spiazza i fan: “Fabrizio ho bisogno di te” proviene da Gossip e Tv.

Nina Moric preoccupata per Fabrizio Corona : il misterioso appello : Fabrizio Corona e le strane parole di Nina Moric su Instagram Fabrizio Corona ha pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram una foto in cui mostrava gli ormai suoi famosi tatuaggi sulle mani. Nella didascalia dell’immagine l’ex fidanzato di Silvia Provvedi ha affermato che quelle fossero le sue stigmate. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il commento di Nina Moric, la quale ha voluto farle uno strano appello. La ...

È successo in TV - 7 dicembre 2014 : Domenica IN...litigio tra Paola Perego e Nina Moric (video) : Sembrava una Domenica come tutte le altre, Paola Perego e Pino Insegno sono i conduttori dell'edizione 2014/2015 di Domenica IN. A loro spetta il compito di intrattenere la Domenica pomeriggio degli Italiani, ma l'incalzante concorrenza di Domenica Live fra vicende vip da risolvere davanti alle telecamere, spinge il contenitore Rai a seguire la scia.Si tratta di uno dei casi riguardanti Fabrizio Corona. Nina Moric era stata invitata nel ...

Nina Moric su Instagram - il tatuaggio lascia senza fiato : Nina Moric sorprende ancora una volta tutti, mostrando su Instagram il suo nuovo tatuaggio. L’ex moglie di Corona ha una passione per i tattoo e ne ha tantissimi su tutto corpo, l’ultimo però lascia davvero senza fiato. Si tratta di due grandi ali, tatuate sulla schiena, che fanno sembrare la modella croata un angelo. “I spread my wings and fly away” (“Allargo le mie ali e volo via”) ha scritto Nina, ...

Nina Moric - il fidanzato ricoverato in ospedale dopo una rissa : Preoccupazione per Nina Moric, dopo che il fidanzato Luigi Mario Favoloso è stato ricoverato in ospedale a causa di una rissa. Secondo quanto svelato dal blog Bitchyf, Favoloso è stato trasportato al pronto soccorso dopo essere rimasto coinvolto in una rissa fuori da un supermercato. L’ex gieffino si sarebbe scontrato con un extracomunitario e in seguito sarebbe stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano. Per ora non sono chiari i ...

FABRIZIO CORONA CON IL FIGLIO CARLOS MARIA SU INSTAGRAM / Foto - la reazione di Belen Rodriguez e Nina Moric - IlSussidiario.net : FABRIZIO CORONA pubblica una Foto insieme al FIGLIO CARLOS MARIA su INSTAGRAM: la reazione di Belen Rodriguez e Nina Moric.

Corona - la foto col figlio Carlos piace a Belen : il commento di Nina Moric : Fabrizio Corona insieme al figlio Carlos conquista: il like di Belen e il commento di Nina Moric Nina Moric e Belen Rodriguez sono state due delle donne più importanti della vita di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, da quando è uscito dal carcere, di essere ancora molto legato alle due donne non lo ha […] L'articolo Corona, la foto col figlio Carlos piace a Belen: il commento di Nina Moric proviene da Gossip e Tv.

Nina Moric lite furiosa con Alda D’Eusanio in tv : Al programma di Piero Chiambretti “Cr4 la repubblica delle donne” è andata in onda una lite abbastanza furibonda tra la modella Nina Moric e Alda D’Eusanio. La D’Eusanio ha provocato la modella e ha attaccato l’ex marito Corona. La Moric ha risposto:“Non ha figli, non ha marito, è una donna sola in menopausa”. Una gaffe visto che la D’Eusanio è vedova. La D’Eusanio non ha apprezzato le parole della Moric verso Fabrizio Corona, visto che ...

