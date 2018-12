Nell' hotel! Tutti nell' hotel!

huffingtonpost

(Di martedì 11 dicembre 2018) "Entrate'hotel,". Da un angolo di Rue des Francs-Bourgeois, un poliziotto ci intima di ripararci dentro l'hotel Maison Rouge. Siamo lì davanti a cercare di capire. Strasburgo è spettrale in questa fredda sera di dicembre. Mentre scriviamo, polizia ed esercito stanno ancora cercando chi ha sparato ai mercatini di Natale tipici di questa cittadina francese, che proprio in questi giorni ospita anche la plenaria mensile del Parlamento. Cioè in questi giorni Strasburgo è piena di gente, strapiena.Si parla di almeno due morti e 11 feriti. L'attentatore, radicalizzato, in fuga. Dunque indaga l'antiterrorismo. Nel giro di poche ore Strasburgo diventa una città in stato d'assedio.A Place Kleber, la piazza vicina al luogo dell'attentato che non si sa se sia di matrice terroristica, il mercatino di Natale giace abbandonato sotto il ...