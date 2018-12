NBA – Wade si emoziona | “ultima partita contro LeBron? Mi mancherà | il nostro rapporto va

NBA – L’abbraccio fraterno - lo scambio delle maglie : LeBron James e Dwyane Wade avversari per l’ultima volta [VIDEO] : LeBron James e Dwyane Wade avversari per l’ultima volta in carriera: dopo il match l’abbraccio fraterno fra i due e lo scambio della maglia Finisce 108 a 105 per i Los Angeles Lakers, ma la sfida nella sfida è quella che vede LeBron James e Dwyane Wade, l’uno contro l’altro, per l’ultima volta in carriera. Sono loro i protagonisti: 28 punti, 12 assist e 9 rimbalzi per LeBron James, mentre Wade chiude con 15 ...

NBA : super Gallinari guida alla vittoria i Clippers - LeBron si aggiudica l'ultimo ballo contro Wade : Una grande prestazione di Danilo Gallinari , 25 punti, porta i Clippers a superare Phoenix 123-119 dopo il supplementare. I Lakers, guidati da Kuzma e James, battono 108-105 Miami, nonostante un buon ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Dicembre) : supplementare felice per Gallinari - vincono Golden State - OKC e Boston. James batte Wade : Undici partite nella notte NBA. Terza vittoria consecutiva per i Golden State Warriors, che superano 116-108 i Minnesota Timberwolves. Dopo oltre un mese si sono rivisti in campo tutti insieme i Fab Four, visto che è rientrato ufficialmente Draymond Green, che ha messo a referto 7 punti, 7 assist e 10 rimbalzi in 29 minuti di gioco. Il migliore per i campioni in carica è stato Steph Curry, che ha messo a referto 38 punti con 7/14 da tre punti, ...

NBA - Wade-LeBron - che emozioni : sfida fino all'ultimo possesso : Avessero scritto una sceneggiatura a Hollywood per chiudere in bellezza le sfide tra James e Wade, difficilmente avrebbero trovato una formula migliore. I Lakers che faticano in casa contro gli Heat, ...

NBA - super Kuzma - 33 punti - ma LeBron decisivo nell'ultima sfida contro Wade : Los Angeles Lakers-Miami Heat 108-105 Nella partita che vede, presumibilmente, l'ultima sfida tra LeBron James e Dwyane Wade a rubare i riflettori all'inizio è Kyle Kuzma, che parte forte, segna 10 ...

NBA - LeBron James vs. Dwyane Wade : l'ultima volta insieme su un parquet NBA : l'ultima volta insieme sul parquet non si scorda mai. LeBron James e Dwyane Wade ci staranno pensando da un po' a questa partita, al loro personale "Ultimo ballo", citando il nome che lo stesso n°3 ...

NBA – LeBron James si commuove : “ultima partita contro Wade? È mio fratello - il nostro rapporto è inspiegabile” : LeBron James si commuove al pensiero che quella di lunedì notte sarà l’ultima partita della sua carriera contro l’amico Dwyane Wade: a fine stagione, la stella degli Heat si ritirerà Scelti nello stesso Draft nel 2003, uno da Cleveland e l’altro da Miami. Riunitisi 7 anni dopo in maglia Heat, insieme per 4 anni con 2 anelli vinti. Uno ritorna a Cleveland, l’altro resta a Miami, poi per uno strano scherzo del destino ...

NBA - Danilo Gallinari : "Impreparati contro la loro zona - Dwyane Wade ha dominato" : Non cerca scuse nel dopo partita Danilo Gallinari, il primo a essere deluso per il secondo ko in fila " il terzo nelle ultime quattro gare " dei suoi Clippers, precipitati al quarto posto nella ...

NBA : LeBron James e Dwyane Wade celebrano su Twitter la foto simbolo dei loro anni a Miami : Tutto è partito da un tweet di ESPN: una ricorrenza sfuggita a molti, ma che ha fatto felici i diretti interessati. Uno scatto davvero unico nel suo genere: Dwyane Wade già a braccia aperte pronto a ...

NBA - risultati della notte : Philadelphia batte Memphis - Davis e Wade firmano le vittorie di Pelicans e Heat : Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 103-95 Ben Simmons e Jimmy Butler saranno anche " fratelli di fascetta " per il loro impegno difensivo, ma non è che in attacco abbiano smesso di fare il loro ...

NBA - è un Dwyane Wade 'vintage' : tutti i record battuti con i 35 punti contro Toronto : Non capita più molto spesso di poter celebrare una grande prestazione di Dwyane Wade. Arrivato al suo ultimo "giro di giostra" prima del ritiro previsto per fine anno, il numero 3 dei Miami Heat non ...

NBA - risultati della notte : ancora Butler sulla sirena - 34 e vittoria Sixers. Contro Toronto non basta 'vintage' Wade : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 125-127 Otto giorni dopo aver vinto la sfida Contro gli Charlotte Hornets esattamente nello stesso modo, grande giocata difensiva da una parte " stoppate su Kemba ...

Risultati NBA – LeBron ko contro i Magic - ok Sixers e Clippers : Wade torna giovane ma si schianta su Kawhi Leonard : Lakers sconfitti dai Magic, vittorie esterne per Sixers e Clippers, Wade guida Miami con 35 punti ma la vittoria è dei Raptors di Kawhi Leonard: i Risultati della notte NBA Notte NBA di grandi emozioni e verdetti davvero interessanti quella appena trascorsa. I fan che hanno potuto assistere alla partita dei Lakers ad orario ‘europeo’, sono rimasti delusi: LeBron James (24 punti e 7 assist) e compagni si sono arresi a degli ottimi Magic, ...