NBA | Wade-LeBron | che emozioni | sfida fino all' ultimo possesso

NBA - super Kuzma - 33 punti - ma LeBron decisivo nell'ultima sfida contro Wade : Los Angeles Lakers-Miami Heat 108-105 Nella partita che vede, presumibilmente, l'ultima sfida tra LeBron James e Dwyane Wade a rubare i riflettori all'inizio è Kyle Kuzma, che parte forte, segna 10 ...

NBA - LeBron James vs. Dwyane Wade : l'ultima volta insieme su un parquet NBA : l'ultima volta insieme sul parquet non si scorda mai. LeBron James e Dwyane Wade ci staranno pensando da un po' a questa partita, al loro personale "Ultimo ballo", citando il nome che lo stesso n°3 ...

NBA – LeBron James si commuove : “ultima partita contro Wade? È mio fratello - il nostro rapporto è inspiegabile” : LeBron James si commuove al pensiero che quella di lunedì notte sarà l’ultima partita della sua carriera contro l’amico Dwyane Wade: a fine stagione, la stella degli Heat si ritirerà Scelti nello stesso Draft nel 2003, uno da Cleveland e l’altro da Miami. Riunitisi 7 anni dopo in maglia Heat, insieme per 4 anni con 2 anelli vinti. Uno ritorna a Cleveland, l’altro resta a Miami, poi per uno strano scherzo del destino ...

NBA - Danilo Gallinari : "Impreparati contro la loro zona - Dwyane Wade ha dominato" : Non cerca scuse nel dopo partita Danilo Gallinari, il primo a essere deluso per il secondo ko in fila " il terzo nelle ultime quattro gare " dei suoi Clippers, precipitati al quarto posto nella ...

NBA : LeBron James e Dwyane Wade celebrano su Twitter la foto simbolo dei loro anni a Miami : Tutto è partito da un tweet di ESPN: una ricorrenza sfuggita a molti, ma che ha fatto felici i diretti interessati. Uno scatto davvero unico nel suo genere: Dwyane Wade già a braccia aperte pronto a ...

NBA - risultati della notte : Philadelphia batte Memphis - Davis e Wade firmano le vittorie di Pelicans e Heat : Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 103-95 Ben Simmons e Jimmy Butler saranno anche " fratelli di fascetta " per il loro impegno difensivo, ma non è che in attacco abbiano smesso di fare il loro ...

NBA - è un Dwyane Wade 'vintage' : tutti i record battuti con i 35 punti contro Toronto : Non capita più molto spesso di poter celebrare una grande prestazione di Dwyane Wade. Arrivato al suo ultimo "giro di giostra" prima del ritiro previsto per fine anno, il numero 3 dei Miami Heat non ...

NBA - risultati della notte : ancora Butler sulla sirena - 34 e vittoria Sixers. Contro Toronto non basta 'vintage' Wade : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 125-127 Otto giorni dopo aver vinto la sfida Contro gli Charlotte Hornets esattamente nello stesso modo, grande giocata difensiva da una parte " stoppate su Kemba ...

Risultati NBA – LeBron ko contro i Magic - ok Sixers e Clippers : Wade torna giovane ma si schianta su Kawhi Leonard : Lakers sconfitti dai Magic, vittorie esterne per Sixers e Clippers, Wade guida Miami con 35 punti ma la vittoria è dei Raptors di Kawhi Leonard: i Risultati della notte NBA Notte NBA di grandi emozioni e verdetti davvero interessanti quella appena trascorsa. I fan che hanno potuto assistere alla partita dei Lakers ad orario ‘europeo’, sono rimasti delusi: LeBron James (24 punti e 7 assist) e compagni si sono arresi a degli ottimi Magic, ...

NBA – LeBron James devastante contro Miami : “Stephenson mi ha sfidato! Wade? Che tristezza sapere che…” : LeBron James fa 51 punti contro la ‘sua’ Miami e raccoglie la sfida di Lance Stephenson: il numero 23 rivolge poi un pensiero a Wade, assente poiché diventato papà da poco Semplicemente devastante. Non ci sono altre parole per descrivere la prestazione di LeBron James contro la sua ex Miami. Il 23 dei Lakers ha messo insieme 51 punti e 8 rimbalzi, tirando 6/8 da 3 punti e con il 61% dal campo. Nel post partita, LeBron James ha ironizzato ...

NBA – Wade fuori almeno una settimana : niente infortunio - ‘Flash’ vicino alla figlia appena nata : Dwyane Wade dovrà saltare le prossime 4 partite che gli Heat giocheranno in settimana: ‘Flash’ vuole stare vicino alla piccola figlia appena nata I Miami Heat dovranno fare a meno del loro uomo simbolo, Dwyane Wade, per almeno una settimana. ‘Flash’ salterà le prossime 4 partite, ma non per infortunio: Wade ha spiegato di voler stare vicino alla figlia appena nata. Una scelta condivisibile, che il numero 3 dei Miami ...