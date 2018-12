NBA – Jimmy Butler rassicura Embiid | “problemi? È il nostro miglior giocatore | gli faremo

NBA – Jimmy Butler si prende Philadelphia : buzzer beater strepitoso - la tripla è (quasi) impossibile! [VIDEO] : Jimmy Butler conquista i tifosi dei Sixers con una giocata strepitosa: il nuovo arrivato stende i Nets con una tripla sulla sirena dal grande coefficente di difficoltà Arrivato a Philadelphia dopo una tanto discussa trade fra Timberwolves e Sixers, Jimmy Butler non ha sicuramente fatto fatica a conquistarsi i favori dei suoi nuovi tifosi. Il talento del prodotto di Marquette è noto a tutti, gli si doveva dare solo il tempo di metterlo in ...

NBA - dopo Charlotte - Brooklyn : Jimmy Butler è l'uomo dei tiri vincenti dei Sixers : Negli Stati Uniti il Giorno della Marmotta si celebra tradizionalmente il 2 febbraio. Bill Murray lo ha reso celebre in "Ricomincio da capo", pellicola che lo vedeva costretto a rivivere ogni giorno ...

NBA Sundays – I Grizzlies mettono alla prova i nuovi Timberwolves senza Jimmy Butler : la preview del match : La partita domenicale dell’NBA, con l’orario europeo, mette di fronte i Memphis Grizzlies e i nuovi Minnesota Timberwolves dopo l’addio di Himmy Butler L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Minnesota Timberwolves ospitare i Memphis Grizzlies al Target Center, con diretta domenica 18 novembre a partire dalle 21.30 su Sky ...

NBA - Jimmy Butler è già innamorato dei Sixers : 'Con questi giocatori è tutto più divertente' : "Sono entrato in campo con la voglia di spaccare il mondo" ha ammesso Butler spiegando cosa è cambiato rispetto alla prima con i Sixers. Il nuovo numero 23 sta migliorando anche perché sta affinando ...

NBA - Jimmy Butler si è ambientato alla grande a Philadelphia : il VIDEO della sua gara contro Utah : Jimmy Butler è approdato in pompa magna ai Philadelphia 76ers dando subito l’impressione di poter cambiare lo scenario ad Est Jimmy Butler ha cambiato le gerarchie ad Est, trasferendosi a Philadelphia da Minnesota. I Sixers hanno aggiunto un All star perdendo Saric e Covington, due giocatori di sistema molto importanti per le dinamiche di Philly. Jimmy Butler ha però messo subito le cose in chiaro, dimostrando di poter dare una ...

NBA - Jimmy Butler - vittoria da protagonista all'esordio a Philadelphia : battuti i Jazz : Philadelphia 76ers-Utah Jazz 113-107 "One in the books", sussurra Jimmy Butler mentre corre nel tunnel degli spogliatoi, uscito stritolato e felice dall'abbraccio di una folla che non vedeva l'ora di ...

NBA - Jimmy Butler - gioia a metà alla prima coi Sixers : 'Non si può perdere così' : Partiamo dalla fine: i Sixers hanno perso, travolti dai Magic dopo essere stati in vantaggio anche di 16 punti nel quarto periodo. Robert Covington e Dario Saric invece hanno bagnato l'esordio con i T'...

NBA : Jimmy Butler arriva a Philadelphia - Shamet gli lascia la maglia n°23 : "Noi vogliamo vincere il titolo". Jimmy Butler è arrivato con un bel carico di aspettative a Philadelphia e le sue prima parole da giocatore dei Sixers , intercettato in auto fuori dall'aeroporto, ...

NBA - Joel Embiid e Ben Simmons accolgono Jimmy Butler : 'Con lui possiamo vincere' : Perdere a Memphis con una squadra inevitabilmente rimaneggiata, in back-to-back e reduci da un overtime vinto contro Charlotte, è soltanto un effetto collaterale del tornado che ha travolto ...

Mercato NBA : Jimmy Butler passa ai Philadelphia 76ers : I Minnesota Timberwolves sono finalmente riusciti a liberarsi dopo oltre un mese di trattative di Jimmy Butler, in rottura con la società dalla fine dell'estate e persona ormai di troppo e non più ...

Mercato NBA – Pazzesco! Jimmy Butler scambiato ai Sixers : ecco la trade che cambia le dinamiche ad Est : Timberwolves e Sixers trovano l’accordo per la cessione di Jimmy Butler: Philadelphia aggiunge un all-star ma sacrifica Saric, Minnesota prova a dare la scossa ad una stagione che rischia di naufragare Dopo settimane di guerra intestina, polemiche, richieste di cessioni, la preseason saltata, il reintegro in rosa con tanto di guerra a spogliatoio e staff tecnico e le prime uscite in regular season, come se niente fosse, da 21.3 punti, 5.2 ...

Mercato NBA – Jimmy Butler - assenza ingiustificata e protesta : vuole forzare la cessione : Jimmy Butler si prenderà un ‘periodo di pausa’ per costringere i Minnesota Timberwolves a forzare la sua cessione Negli ultimi giorni, la telenovela legata alla cessione di Jimmy Butler sembrava ormai sopita. Il giocatore, nonostante il malcontento, era sceso in campo nelle prime partite di regular season dei Timberwolves, risultando spesso decisivo. Nessun problema dunque, ma solo all’apparenza. La notte appena trascorsa infatti, Jimmy ...

NBA - Houston torna all'attacco di Jimmy Butler : offerte fino a 4 prime scelte future : Ecco perché la notizia che rimbalza da uno degli insider più accreditati del mondo NBA, il solito Adrian Wojnaroski, è da prendere in seria considerazione: dopo l'impasse nelle trattative tra ...

Mercato NBA – I Rockets vanno all-in su Jimmy Butler : ecco l’offerta che fa vacillare i Timberwolves : Gli Houston Rockets vogliono Jimmy Butler, la franchigia texana cerca l’accordo con i Timberwolves: ecco la base della trade La telenovela sull’addio di Jimmy Butler dai Minnesota Timberwolves si arricchisce di un’altra puntata davvero particolare. Raffreddatosi l’interesse degli Heat, sull’ex Chicago Bulls si sarebbero fiondati gli Houston Rockets. Nonostante l’arrivo di Carmelo Anthony infatti, GM dei texani, Daryl Morey, vorrebbe ...