NBA | i risultati della notte | Davis ne fa 41 | ma vince Boston Super Curry trascina

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Dicembre) : supplementare felice per Gallinari - vincono Golden State - OKC e Boston. James batte Wade : Undici partite nella notte NBA. Terza vittoria consecutiva per i Golden State Warriors, che superano 116-108 i Minnesota Timberwolves. Dopo oltre un mese si sono rivisti in campo tutti insieme i Fab Four, visto che è rientrato ufficialmente Draymond Green, che ha messo a referto 7 punti, 7 assist e 10 rimbalzi in 29 minuti di gioco. Il migliore per i campioni in carica è stato Steph Curry, che ha messo a referto 38 punti con 7/14 da tre punti, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Dicembre) : supplementare felice per Gallinari - vincono Golden State - OKC e Boston. James batte Wade : Undici partite nella notte NBA. Terza vittoria consecutiva per i Golden State Warriors, che superano 116-108 i Minnesota Timberwolves. Dopo oltre un mese si sono rivisti in campo tutti insieme i Fab Four, visto che è rientrato ufficialmente Draymond Green, che ha messo a referto 7 punti, 7 assist e 10 rimbalzi in 29 minuti di gioco. Il migliore per i campioni in carica è stato Steph Curry, che ha messo a referto 38 punti con 7/14 da tre punti, ...

Risultati NBA – Trionfano Lakers e Warriors - ennesimo ko per i Cavaliers : Grandi vittorie per Warriors e Lakers in questo turno di regoular season NBA Nella notte italiana un altro capitolo della regoular season NBA è stato scritto. Le undici partite che sono scese in campo in questo turno hanno regalato grandi prestazioni tra cui va sottolineata la vittoria di Golden State contro Minnesota. Tra i Warriors si distinguono come al solito le prestazioni di Stephen Curry (38 punti), Klay Thompson (26 punti) e Kevin ...

NBA - risultati della notte : San Antonio e Belinelli si prendono la rivincita su Utah - Charlotte supera New York : San Antonio Spurs-Utah Jazz 110-97 Solamente cinque giorni fa i San Antonio venivano massacrati per 139-105 dagli Utah Jazz a Salt Lake City, la terza partita persa con più di trenta punti di scarto. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (10 dicembre) : Milwaukee passa a Toronio nel big match - risorgono gli Spurs di Belinelli : Siamo in momenti caldi per la NFL, per cui la domenica si giocano pochi match a livello di NBA. In questa occasione sono state solamente quattro le sfide che si sono disputate, ma hanno comunque lasciato il segno. Il match più importante della nottata è stato, senza alcun dubbio, quello che si è giocato sul parquet dei Toronto Raptors (21-7) che ospitavano i Milwaukee Bucks (17-8). Ci si aspettava una super-sfida tra Kawhi Leonard e Giannis ...

Risultati NBA – Antetokounmpo fa la voce grossa : ok Pelicans - Spurs e Hornets : Giannis Antetokounmpo stende i Bucks con una doppi doppia, successi per Pelicans, Spurs e Hornets: i Risultati dei match della notte NBA Poker di match ad alto contenuto di spettacolarità nella notte NBA. Si inizia con il successo dei Pelicans sul campo dei Pistons, nella sfida ad ‘orario europeo’ della domenica notte. Nella franchigia di New Orleans non brilla Anthony Davis (6 punti, 4 assist e 9 rimbalzi), ma ci pensa Holiday a prendersi ...

NBA - risultati : Ciclone LeBron a Memphis - Gallo si arrende agli Heat : Memphis-LA Lakers 88-111 I Lakers rispondono nel modo migliore in un non facile 'back to back' dopo la sconfitta di venerdì incassata a San Antonio. LeBron e compagni, infatti, producono una ...

NBA - risultati della notte : i Lakers ripartono a Memphis - Denver perde il primo posto a Ovest : Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 88-111 La trasferta di Memphis poteva rivelarsi estremamente insidiosa per i Los Angeles Lakers, arrivati in piena notte dal Texas dopo la sconfitta per mano dei ...

Risultati NBA – I Lakers corsari a Memphis - Cleveland stende i Wizards : sorridono Miami e Portland : Kuzma e LeBron James trascinano i Lakers contro Memphis, Portland non dà scampo a Minnesota mentre i Bulls si arrendono a Boston I Los Angeles Lakers cancellano la sconfitta subita contro San Antonio e si rilanciano in classifica, superando al FedExForum di Memphis i Grizzlies. Partita mai in discussione con i giallo-viola sempre avanti nel punteggio, grazie alla prestazione sopra le righe di Kuzma e LeBron James. Entrambi mettono a ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 dicembre) : ritorno al successo per i Los Angeles Lakers - cadono ancora Clippers e Nuggets : Erano ben nove le partite in programma nella notte NBA. I Lakers superano Memphis e approfittano delle sconfitte dei Los Angeles Clippers e dei Denver Nuggets, rispettivamente contro Miami e Atlanta, per accorciare il distacco dalle posizioni di vertice nella Western Conference. Ad Est vittorie convincenti per Indiana e Boston. Successi anche per Dallas, Brooklyn, Cleveland e Portland. Seconda sconfitta consecutiva per i Los Angeles Clippers ...

NBA - risultati : la JuveNets piega Toronto - che scivoloni per Denver e Okc : Colpaccio a Brooklyn. I Nets mandano al tappeto i Raptors dopo un supplementare, trascinati dai 29 punti di D'Angelo Russell e dal canestro decisivo di Jarrett Allen. Niente da fare per i canadesi, ...

NBA - risultati : gli Spurs ribaltano LeBron - i Warriors fermano Giannis : Importante vittoria per San Antonio, che rimonta in casa contro i Lakers nonostante i 35 punti di LeBron James. Marco Belinelli ci mette 11 punti per aiutare il successo dei texani, scatenati nell'...

Risultati NBA – Golden State batte Milwaukee - Le Bron James non basta ai Lakers : ko anche Detroit e Raptors : I Los Angeles Lakers in trasferta perdono contro gli Spurs, male anche Milwaukee in casa contro i Warriors: tutti i Risultati NBA nella notte italiana Nella notte italiana 10 sono State le partite disputate sul parquet oltreoceano valide per la regoular season NBA. Tante le emozioni regalatici dai cestisti delle franchigie delle squadre di basket più famose del mondo, tra cui spicca senza dubbio la vittoria di Golden State su Milwaukee. In ...

NBA - i risultati della notte : Philadelphia si prende il 2° posto - OKC battuta in volata : Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 111-117 Prova di forza dei Philadelphia 76ers, che concedono una serata di riposo a Joel Embiid , 12 mesi fa di questi tempi era costretto a saltare i back-to-back ...