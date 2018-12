NBA 2019 | i risultati della notte 11 Dicembre | supplementare felice per Gallinari

Previsioni Ripple - quotazione 2019 dipende - anche - da scelte CoiNBAse : ... il più popolare exchange criptografico negli USA, e uno dei più popolari al mondo. E non è probabilmente nemmeno una novità il fatto che tale annuncio faccia seguito alla decisione di Coinbase di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (10 dicembre) : Milwaukee passa a Toronio nel big match - risorgono gli Spurs di Belinelli : Siamo in momenti caldi per la NFL, per cui la domenica si giocano pochi match a livello di NBA. In questa occasione sono state solamente quattro le sfide che si sono disputate, ma hanno comunque lasciato il segno. Il match più importante della nottata è stato, senza alcun dubbio, quello che si è giocato sul parquet dei Toronto Raptors (21-7) che ospitavano i Milwaukee Bucks (17-8). Ci si aspettava una super-sfida tra Kawhi Leonard e Giannis ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 dicembre) : ritorno al successo per i Los Angeles Lakers - cadono ancora Clippers e Nuggets : Erano ben nove le partite in programma nella notte NBA. I Lakers superano Memphis e approfittano delle sconfitte dei Los Angeles Clippers e dei Denver Nuggets, rispettivamente contro Miami e Atlanta, per accorciare il distacco dalle posizioni di vertice nella Western Conference. Ad Est vittorie convincenti per Indiana e Boston. Successi anche per Dallas, Brooklyn, Cleveland e Portland. Seconda sconfitta consecutiva per i Los Angeles Clippers ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Dicembre) : Golden State supera Milwaukee - Brooklyn batte Toronto nella Juventus Night - gli Spurs di Belinelli superano i Lakers : Dieci partite nella notte NBA. La scontro più atteso era quello tra i Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors. Ad imporsi sono stati i campioni in carica per 105-95 grazie ai 40 punti degli Splash Brothers (20 punti sia per Curry sia per Thompson), mentre ai padroni di casa non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per Golden State è la terza vittoria consecutiva e la vetta della Western Conference è ormai quasi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 dicembre). Successi netti per Celtics e Blazers - Rockets ko in casa dei Jazz : Soltanto tre partite in questa notte NBA, e senza nemmeno un gran numero di emozioni: tutte, infatti, si sono concluse con ampi margini tra le franchigie impegnate. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Complice anche un’abominevole percentuale da due (39,6%), i New York Knicks cedono per 128-100 al TD Garden contro i Boston Celtics, che sopperiscono più che bene alla serata no di Gordon Hayward. In doppia cifra ci vanno in sette, Kyrie ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

NBA 2019 - i risultati di oggi (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trascina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trascina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...

NBA 2019 - i risultati di oggi (4 dicembre) : Gallinari ne fa 24 e trascina i Clippers - ok Warriors e Thunder. I Nuggets battono i Raptors : Sette partite sono state giocate in questa notte NBA, con diversi confronti tra squadre in possesso di record simili e la sola Hawks-Warriors a far eccezione alla regola, vista la situazione diametralmente opposta delle due franchigie. La vera particolarità che viene fatta registrare è che solo i Minnesota Timberwolves riescono a vincere in casa propria. Altra notte di un certo rilievo per Danilo Gallinari, che si mette in società con Tobias ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 dicembre) : Gallinari ne fa 24 e trascina i Clippers - ok Warriors e Thunder. I Nuggets battono i Raptors : Sette partite sono state giocate in questa notte NBA, con diversi confronti tra squadre in possesso di record simili e la sola Hawks-Warriors a far eccezione alla regola, vista la situazione diametralmente opposta delle due franchigie. La vera particolarità che viene fatta registrare è che solo i Minnesota Timberwolves riescono a vincere in casa propria. Altra notte di un certo rilievo per Danilo Gallinari, che si mette in società con Tobias ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 dicembre) : i Lakers vincono ancora - sconfitta per i Clippers nonostante 21 punti di Danilo Gallinari : Sei partite in programma nella notte di NBA. I Lakers proseguono l’ottimo momento di forma superando agevolmente Phoenix, mentre i Clippers di Gallinari cadono contro Dallas. Vittorie convincenti per San Antonio e Philadephia, rispettivamente con Portland e Memphis. Nessuna sorpresa nell’incontro tra Los Angeles Lakers e Phoenix Suns vinto nettamente dai padroni di casa con il punteggio di 120-96. Il migliore tra gli uomini di Luke ...

NBA 2019 - i risultati della notte (2 Dicembre) : Leonard trascina Toronto - sconfitte per Golden State e Milwaukee. Vincono Houston e Boston : Sono sette le partite della notte NBA. Grandissimo spettacolo e finale emozionante al Madison Square Garden, dove i New York Knicks si impongono 136-134 dopo un tempo supplementare contro i Milwaukee Bucks. Vittoria di grande cuore dei padroni di casa, che rimontano più volte gli ospiti e anche una svantaggio oltre la doppia cifra. Si va all’overtime grazie ad una tripla incredibile di Emmanuel Mudiay (top scorer dei suoi con 28 punti) e ...

NBA 2019 : i risultati della notte (1° dicembre). Ok Lakers e Celtics - due OT tra Grizzlies e Nets - Spurs travolti dai Rockets - Belinelli 10 punti : notte NBA particolarmente piena, quella appena conclusa: sono ben undici le partite giocate attraverso i parquet degli Stati Uniti, con diversi scontri di notevole interesse. Andiamoli a vedere tutti. Prima della concessione al combattimento Fury-Wilder per il mondiale dei pesi massimi WBC di boxe, lo Staples Center vede i Los Angeles Lakers battere con meno difficoltà del previsto i Dallas Mavericks: il punteggio finale è di 114-103, con Dallas ...