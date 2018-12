Napoli | treno colpito da pietra | ragazza ferita al volto

Sassi contro il treno Regionale : ferita ragazza sulla Napoli-Salerno : Lancio di Sassi contro un treno Fs: è stata ferita una ragazza e ci sono stati anche ritardi sulla circolazione dei convogli. A comunicarlo è la direzione Regionale di Rete Ferroviaria...

Napoli - vandali sul treno a Vanvitelli : la Linea 1 si ferma il sabato sera : Caos e ressa sul metrò ieri sera per un raid di vandali sulla Linea 1. treno vandalizzato a Vanvitelli. I teppisti, probabilmente una babygang, hanno divelto un vetro di una porta. Attorno alle 23,05 ...

Napoli - rissa tra immigrati sul treno della Circumflegrea : paura tra i passeggeri : Momenti di paura sul treno della Circumflegrea proveniente da Montesanto ed in sosta a Licola. Una rissa, l'ennesima tra immigrati, ha generato il caos tra i passeggeri ancora sul vagone. Uno di loro -...

Napoli - operaio fa fermare il treno per evitare di investire alcuni cuccioli sui binari : Una vicenda pericolosa che sarebbe potuta diventare drammatica se non fosse stato per la grande abilità e il grande cuore che ha dimostrato di possedere il protagonista di questa storia. Il fatto si è verificato a Napoli e a compierlo è stato Antonio Montuori, operaio della Circumvesuviana che, sul tratto che va tra Torre Annunziata e Villa Regina, è riuscito a compiere un bellissimo gesto, fermando in tempo la locomotiva per salvare alcuni ...

Napoli - scende dal treno con lo zaino pieno di 60mila euro falsi : arrestata : Circa 60mila euro contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Napoli. Le banconote erano nella disponibilità di una cittadina originaria del Senegal che è stata bloccata per un ...

Napoli - premiata la donna che difese l’immigrato sul treno : “Gesto normale”. E il suo sfogo diventa una maglietta : “È stato un gesto di normalità, una reazione per me istintiva. Quello che mi ha infastidito è stato vedere questa persona offesa e silenziosa che subiva l’aggressività di un’altra persona. Non ha detto una parola e subiva. Un extracomunitario magari non può reagire e quindi sono intervenuta in suo aiuto. Ho avuto manifestazioni di affetto da persone conosciute e sconosciute. All’aggressore direi di diventare un italiano ...

Razzismo sul treno a Napoli - post choc contro passeggera : Attenta allo stupro selvaggio con banchetto cannibale finale ". Un commento di cattivissimo gusto sotto un articolo dedicato alla passeggera che il 2 novembre scorso, in viaggio sulla Circumvesuviana ...

Odissea dei passeggeri del treno Italo 9951 Milano-Napoli : Un viaggio da incubo. Prima un guasto sulla linea che ha ritardato la partenza. In seguito una sosta in aperta

L'autore dell'aggressione razzista sul treno di Napoli si è scusato - a suo modo : L’uomo che ha aggredito verbalmente un immigrato straniero sulla Circumvesuviana di Napoli ha chiesto scusa del proprio atteggiamento in un commento al video pubblicato da Fanpage.it. Si chiama Vincenzo, ma il suo cognome è stato oscurato dal sito. Napoletano, ultrà tifoso del Napoli, in un italiano incerto, forse dovuto al sistema di dettatura tramite smartphone, scrive: “Sono il ragazzo del treno mi dispiace del ...

Napoli - la donna che ha difeso pakistano sul treno : ‘Paura? No - ero arrabbiata per quello che stava accadendo davanti a me’ : “Paura? No, ero arrabbiata per quello che stava succedendo sotto i miei occhi. Poi magari dopo ci ho pensato, ma ormai era passata”. A 24 ore dalla risposta al giovane napoletano che stava insultando un pakistano sulla Circumvesuviana, parla Maria Rosaria, la donna che ha difeso l’immigrato immortalata in un video subito diventato virale. Intercettata da Fanpage a Napoli, la donna ha ripercorso quanto è accaduto lungo la tratta ...

"L'Italia è nostra" - "Sei uno str..." Scoppia la lite sul treno a Napoli : A bordo di un treno della Cricumvesuviana di Napoli si è consumato un acceso scambio di battute tra un ragazzo e una passeggera. A quanto pare il giovane avrebbe insultato dei pakistani che si trovavano a bordo del vagone usando frasi come "l'Italia è nostra" e "sì, sono razzista". I pakistani avrebbero ascoltato in silenzio le parole che il ragazzo avrebbe rivolto loro. Ma ad un tratto sarebbe intervenuta una passeggera che averbbe risposto a ...

Napoli - insulti razzisti in treno : la reazione di una donna diventa virale : Di nuovo offese razziste a bordo di un mezzo di trasporto. Una scena diventata quasi ordinaria, alla quale però c'è ancora chi si ribella e denuncia. L'ultimo caso diventato virale sul web è quello di ...