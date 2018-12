Napoli | non basta il cuore Mario Rui | che sofferenza

Il solito Salah trascina il Liverpool - Napoli eliminato ma a testa altissima : la squadra di Ancelotti gioca con il cuore ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/22 AFP/LaPresse ...

Inter-Psv 1-1 - nerazzurri eliminati. Il pari non basta - passa il Tottenham. Napoli ko ad Anfield - passa il Liverpool : Emozioni e rimpianti a San Siro: Icardi risponde a Lozano. La beffa nei minuti finali quando gli Spurs al Camp Nou agganciano il Barcellona

Liverpool - Klopp : 'Napoli ottima squadra - ma non possiamo fallire' : Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli: 'Sono eccitato, non vedo l'ora inizi la partita. Per noi è una grande opportunità perché non abbiamo giocato un ottimo girone ma abbiamo la possibilità di quest'...

De Laurentiis sorprende tutti : “Napoli fuori dalla Champions? Non cambierebbe nulla…” : Napoli, Aurelio De Laurentiis conferma ancora una volta la sua grande fiducia in Carlo Ancelotti, definito il vero grande acquisto della sua era “In caso di uscita dalla Champions? Non cambia nulla, per me il grande acquisto di quest’anno resta Ancelotti, bisogna dargli il tempo di resettare quello che gli è stato lasciato, sono contento di aver trovato un collaboratore come li trovo nel cinema”. Lo dice il presidente del ...

Napoli - De Laurentiis allenta la pressione : "Se usciamo? Non cambia nulla" : Atmosfera tranquilla bel centro di Liverpool. Gruppo di tifosi napoletani visitano turisticamente la città, mentre la polizia controlla comunque i punti nevralgici della città. Controlli molto attenti ...

Liverpool-Napoli - Ospina : “Loro grandi avversari - non c’è solo Salah” : In un’intervista rilasciata al Sun David Ospina, portiere colombiano arrivato quest’anno al Napoli, ha parlato della sfida che stasera attende gli azzurri ad Anfield, casa del Liverpool. L’estremo difensore ha giocato in Inghilterra e conosce la forza dei Reds, ma ha fiducia nelle qualità dei compagni: “È un’ottima opportunità per noi. Loro sono grandi avversari e sappiamo che siamo di fronte ad una squadra davvero ...

Napoli - Ancelotti : "Manca la ciliegina sulla torta. Liverpool? Non ci faremo schiacciare" : Al tecnico emiliano in conferenza fa eco Albiol: "Vogliamo ripetere la prova disputata contro la Juventus l'anno scorso"

Diretta Liverpool-Napoli di oggi in streaming e tv non visibile in chiaro ma su Sky Sport : Questa settimana ritorna l'appuntamento con la Champions League 2018-2019. oggi 11 dicembre sono in programma le prime due partite di questo turno, che vedranno scendere in campo il Napoli e l'Inter. I tifosi partenopei attendono con grande trepidazione l'incontro della squadra azzurra di questa sera contro il Liverpool, dato che sarà fondamentale per l'accesso alla prossima fase di Champions League e quindi gli uomini di mister Ancelotti non ...

Liverpool-Napoli - Cannavaro carica gli azzurri : 'Ad Anfield basta non perdere la testa' : Attenzione rivolta soprattutto sull'impegno decisivo del Napoli ad Anfield contro il Liverpool, l'ex difensore campione del mondo ha caricato la squadra di Ancelotti. Parole importanti anche sulla ...

Sconcerti a CM : 'L'Inter va agli ottavi - ma non vale il Napoli. Roma squadra di nessuno. Cancelo stupisce. Il Milan...' : Temo che sia un cambiamento d'epoca, d'altra parte se tu calcoli che negli ultimi quindici anni è cambiato due-tre volte il mondo. Anche il calciatore è un'altra persona. Si è globalizzato pure lui. ...

Napoli - Ancelotti non teme Anfield : 'L'atmosfera sarà unica. Affronteremo il Liverpool senza timori' : Tra l'altro ci saranno circa 3mila tifosi allo stadio e avremo 40 milioni di sostenitori del Napoli nel mondo che ci trascinano'. LA FORMAZIONE. Ancelotti non svela nulla. 'Non l'ho ancora decisa', ...