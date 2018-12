Napoli e Inter sono fuori dalla Champions League 

Inter e Napoli sono state eliminate dalla Champions League : Inter e Napoli sono state eliminate dalla Champions League. L’Inter ha pareggiato 1-1 col PSV Eindhoven ed è arrivato terzo nel suo girone dietro a Barcellona e Tottenham. Il Napoli ha perso 1-0 in casa del Liverpool, concludendo al terzo posto

Inter-Psv 1-1 - nerazzurri eliminati. Il pari non basta - passa il Tottenham. Napoli ko ad Anfield - passa il Liverpool : Emozioni e rimpianti a San Siro: Icardi risponde a Lozano. La beffa nei minuti finali quando gli Spurs al Camp Nou agganciano il Barcellona

Champions - eliminate Napoli e Inter : 23.00 Nottata di streghe per Napoli e Inter. Entrambe lasciano la Champions League e retrocedono in Europa League. Il Napoli cade ad Anfield 1-0. Gol partita per il Liverpool di Salah al 34'. Un risultato che, unito al successo del Psg a Belgrado, relega al terzo posto i partenopei.Stessa posizione dell'Inter, che non è riuscita a superare a San Siro il fanalino di coda Psv. Pari 1-1 con vantaggio olandese di Lozano (13') e gol di Icardi ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League calcio in DIRETTA : 0-0 - Napoli spettatore interessato nella bolgia di Belgrado : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-Napoli DALLE ORE 21.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

Champions : Inter e Napoli a caccia della qualificazione : Stasera alle ore 21:00, nerazzurri e partenopei cercano il pass per la fase successiva del torneo - E' il giorno di Inter e Napoli che stasera alle 21 affronteranno rispettivamente Psv Eindhoven e ...

Youth League - Napoli travolto a Liverpool. Inter - tris e speranza : ROMA - Finisce con una goleada sul groppone l'avventura del Napoli in Youth League: i ragazzi di Baronio - già eliminati - sono stati travolti 5-0 a Liverpool dai pari età inglesi e hanno chiuso il ...

Champions League 2018/19 : solo su Sky la decisiva serata di Inter e Napoli : Liverpool-Napoli La fase a gironi della Uefa Champions League 2018/19 arriva all’ultima e decisiva giornata, che stabilirà le sedici squadre che accederanno agli ottavi. Tra queste, contano di esserci anche Inter e Napoli, impegnate rispettivamente in casa contro gli olandesi del PSV Eindhoven e in trasferta contro gli inglesi del Liverpool. Le due partite, insieme a tutte le altre della serata, sono in esclusiva su Sky. Champions League ...

Champions League - Inter-Psv e Liverpool-Napoli : il live di avvicinamento : Inter e Napoli si giocano tutto in 90': i nerazzurri ospitano il Psv e sperano nel Barcellona, gli uomini di Ancelotti fanno visita al livepool. Seguiamo live l'avvicinamento alla spettacolare notte ...

Youth League : Inter - 3-0 al Psv e "spera"... Napoli - batosta coi Reds : 0-5! : Si inizia ad aspettare notizie da Barcellona già nel pomeriggio. L'Inter Primavera batte 3-0 il Psv ed ora è nella stessa situazione dei 'grandi'. Se il Tottenham non batte il Barcellona, nerazzurri ...

La notte di Champions di Inter e Napoli : Assalto al PSV e Liverpool per gli Ottavi : La notte di Champions di Inter e Napoli: Assalto al PSV e Liverpool per gli Ottavi. E’ la notte delle speranze per The post La notte di Champions di Inter e Napoli: Assalto al PSV e Liverpool per gli Ottavi appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Inter - tocca a Icardi - ma Messi ti deve aiutare. Napoli - guai a fare muri : Undici dicembre, oggi si fa l'Europa. Come nel 1991 a Maastricht, quando i 12 Paesi della Cee trovarono l'accordo poi firmato nel febbraio 1992. L'Europa che vogliamo ha quattro squadre italiane agli ...

Champions League : Inter e Napoli in campo per la qualificazione - la Juve per il primo posto e la Roma per l’orgoglio : Dopo la giornata del campionato di Serie A che ha regalato importanti indicazioni per gli obiettivi delle squadre è arrivato subito il momento di scendere in campo per la Champions League, in campo quattro italiane, due le partite decisive per la qualificazione, quelle di Napoli ed Inter mentre Juventus e Roma hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dal netto successo davanti al pubblico ...

