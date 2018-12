Napoli | case popolari vuote | contro gli abusivi gli ingressi murati

Napoli - distrutte col fuoco le 'casette di Natale' nel Castello di Cutolo : Sono stati ripresi dalle telecamere i piromani che l'altra notte hanno scavalcato le mura di cinta sul retro del Palazzo Mediceo di Ottaviano, armati di sostanze infiammabili. Hanno cosparso di ...

"AspettandoNapoliModaDesign" - un weekend dedicato al luxury alla Reggia di Caserta : A seguire la consegna dei premi NapoliModaDesign a eccellenze del mondo della moda, della cultura, del food e del design. Nei due giorni successivi ingresso libero alla mostra NMD nella Sala ...

Forniture elettromedicali in ospedali di Napoli e Caserta 33 indagati : Sono stati notificati 33 avvisi di conclusione indagini a 29 persone e 4 società coinvolte nell’indagine della Procura della Repubblica

Napoli - partono gli sgomberi : via gli abusivi della camorra dalle case di Ponticelli : Comincerà da Ponticelli e probabilmente dai 420 appartamenti del parco Conocal, l'operazione 'case Pulite' voluta dal ministro degli interni Matteo Salvini. Sulle occupazioni abusive guidate dai boss ...

Napoli - case occupate dai clan : una lista in Procura - ecco i primi 100 nomi : Ne hanno contato un centinaio, numero tondo e buono per dare inizio alla bonifica, per dare la sensazione che lo Stato ha intenzione di recuperare il terreno perduto. Cento case occupate, cento case...

Dal 27 al 29 novembre : Arkeda Open House Napoli - appuntamenti per non addetti ai lavori in studi - case e cantieri di architetti : L'idea del progetto prevede di rappresentare un universo ancora poco esplorato dal pubblico, il mondo degli architetti, la cui nobile professione è considerata perlopiù appannaggio di pochi e vista ...

La droga da Varcaturo a Napoli e Caserta : sgominata gang - sette arresti : I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord a carico di sette persone: due in ...

Adescava minori on line - arrestato : 12 vittime - anche a Napoli e Caserta : Dodici le vittime accertate, in cinque casi l'uomo è riuscito a farsi inviare foto e video a sfondo sessuale, in un caso ha tentato, invano, di organizzare un incontro e con un ragazzino ha avuto ...

Napoli - tre studenti in finale al concorso di robotica del Mit. Tg3 - Di Maio e Casellati propongono di pagare il viaggio : Sembrava un sogno irrealizzabile, invece oggi la ‘missione’ al Massachusetts Institute of Technology di tre giovani geni della robotica napoletani potrà diventare realtà. In molti – da Elisabetta Casellati a Luigi Di Maio, fino al Tg3 – si sono detti disponibili a finanziare il viaggio a Boston di Mauro D’Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella, studenti all’Istituto tecnico industriale Augusto Righi di Napoli ...

All'Edenlandia il Monopoly gigante Caselle sullo stradario di Napoli : C'è via Scarlatti con Olio e Pomodoro, via dei Tribunali con Sorbillo e via Toledo con Casa Infante. E poi c'è la casella dell'Edenlandia a Fuorigrotta dove il Monopoly Edizione Napoli fa tappa anche ...

Vendita case alle agenzie : il flop di Napoli Servizi : Accelerare scegliendo 3-4 agenzie immobiliari che hanno un portafoglio clienti pesante e ampio oltre che il know how liberando la Napoli Servizi dal compito della dismissione del patrimonio ...

Napoli - il ritorno dei migranti dopo lo sgombero : 'Dormiamo nelle case pericolanti' : Si svegliano ancora nei locali fatiscenti e pericolanti i migranti di via Santamaria a Pianura. La notte, alcuni di loro, l'hanno passata ancora lì, in quelle case sporche, umide e insicure. 'Siamo in ...

Bruno Gröning - tre conferenze a Napoli - Pomigliano e Caserta. : Senza contrapporsi alla medicina ufficiale questo team internazionale cerca di far emergere i punti di convergenza tra spiritualità e scienza medica. Ingresso libero, a offerta volontaria. °°° Per ...