Mondo TV sarà sub-agente del peluche che spopola Feisty Pets

Sarà il basket a salvare il Mondo? : Il basket salverà il mondo? Questa è il tema delle lezioni universitarie di business administration del professor David Holander, che sta trasferendo lo sport dei canestri dalla strada alle aule della New York University, non come scatti, dribbling, salti e tiri, ma come significato e ruolo del gioco, come esercizio e intrattenimento. “Il basket sembra una delle poche cose che mette d’accordo tutti, nel mondo. Anche le ...

Jovanotti - il tour estivo 2019 sarà un grande beach party : “Festa in 15 spiagge italiane - vi porto nell'ombelico del Mondo” : Jovanotti quest’estate va al mare, ma non in vacanza. Lorenzo Cherubini ha svelato a Milano, e in diretta Facebook ovunque, il suo “Jova beach party“, una festa itinerante che toccherà 15 spiagge italiane (ma con un finale in montagna). Giornate intere, dalla mattina a tarda notte, di musica e non solo, di fronte al mare. Una celebrazione dell’estate (“la vera grande invenzione degli italiani”, secondo Cherubini) e un ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018-2019 : sarà Cervinia ad ospitare le gare cancellate a Montafon : Si tinge ancora di più di azzurro la Coppa del Mondo di Snowboardcross 2018-2019: la FISI ha appena annunciato che le gare cancellate dalla FIS per quanto riguarda quella che sarebbe stata la tappa inaugurale del circuito maggiore, inizialmente prevista a Montafon, in Austria, saranno recuperate a Cervinia. L’assenza di neve ha costretto la Federazione internazionale a trovare una soluzione alternativa e così la scelta è ricaduta sulla ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Sara Takanashi impressiona e domina le qualificazioni - Malsiner e Runggaldier qualificate agevolmente : Il primo atto ufficiale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile è andato in archivio con il dominio della giapponese Sara Takanashi nelle qualificazioni del trampolino HS98 di Lillehammer, in Norvegia. La prima serie di salti della stagione ha visto la magnifica prestazione del fenomeno nipponico quattro volte vincitore della Sfera di Cristallo, che ha inflitto ben 15.2 punti di distacco alla seconda con un Salto di 96.0 ...

Qualificazioni Coppa del Mondo Basket 2019 – Polinia-Italia - il programma della settimana : a Danzica ci sarà Cinciarini : Il CT Sacchetti convoca Andrea Cinciarini in vista del match contro la Polonia: il playmaker di Milano si aggregherà agli Azzurri il 30 novembre Il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha convocato Andrea Cinciarini. Il playmaker dell’Olimpia Milano si aggregherà agli Azzurri nella mattinata del 30 novembre e viaggerà con la squadra alla volta di Danzica, dove il 2 dicembre l’Italia affronterà la Polonia (ore 20.15). Il programma Mercoledì ...

Milan - Reina e il dualismo con Donnarumma : “sarà tra i top al Mondo. Il mio futuro? Farò l’allenatore” : Il portiere del Milan ha parlato del dualismo con Donnarumma, svelando in futuro di voler diventare un allenatore di successo Un ruolo da secondo ricoperto con la professionalità che lo ha sempre contraddistinto, provando a ritagliarsi il proprio spazio in Europa League. LaPresse/Spada Pepe Reina vive il dualismo con Donnarumma in maniera molto serena, aiutando il proprio compagno nella sua continua crescita. Intervenuto ai microfoni di ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : i favoriti. Sarà ancora una corsa a due tra Martin Fourcade e Johannes Boe : Martin Fourcade e Johannes Boe, Johannes Boe e Martin Fourcade: difficile davvero uscire da questo dualismo analizzando la Coppa del Mondo di Biathlon che va ad iniziare. Lo scorso anno i due quasi doppiarono i più immediati inseguitori, dando vita ad una battaglia epocale per la conquista della sfera di cristallo con in mezzo le sfide che assegnavano gli ori olimpici. Anche se difficilmente si può pensare ad un’annata da duopolio come quella ...

Come sarà il vostro 2019? L'oroscopo di una delle più famose astrologhe del Mondo : L'oroscopo per il nuovo anno fatto dall'astrologa australiana mostra un 2019 di cambiamenti e novità, ma bisogna prendere in mano la nostra vita

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : i favoriti del doppio. Sarà ancora sfida a due Toni Eggert-Tobias Wendl? : La Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019 prende il via ufficiale nel corso del prossimo weekend. Si correrà a Igls, in una tappa storica del calendario, nella quale inizieremo a capire chi si presenterà nel migliore dei modi alla nuova stagione. Si scenderà in pista anche per la prima prova del doppio e, in questa categoria, si può sin da ora avere una prima idea di chi potranno essere i favoriti per la conquista della Coppa di Cristallo. Su ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Federica Brignone “Non ho mai fatto un allenamento così intenso. A Killington sarà spettacolo” : Continua la fase di allenamento per le azzurre a Copper Mountain. Brignone e compagne saranno protagoniste nel fine settimana a Killington, dove sono in programma un gigante ed uno slalom. Proprio la milanese è attesa ad un risultato importante dopo il secondo posto ottenuto all’esordio a Soelden. Dal sito della FISI, si possono prendere proprio le dichiarazioni della stessa Brignone su questi giorni di allenamento: ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : i favoriti per la classifica generale. Sarà discorso tutto tedesco? : tutto pronto per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale che si aprirà nel week-end con il consueto appuntamento sul catino di Igls, ad Innsbruck (Austria). Nove tappe, da novembre a febbraio, con tre appuntamenti (compreso quello austriaco) che comprenderanno anche le innovative prove sprint, ad assegnare punti in più per la sfera di cristallo. Andiamo a scoprire i favoriti per la conquista della coppetta in ogni categoria. Singolo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019. Le favorite. La bionda - la mora e l’outsider : sarà un affare tra norvegesi? : La bionda, la mora e l’outsider. La storia della Coppa del Mondo 2019 inizia con un triodi norvegesi in copertina. La bionda, il cavallo di ritorno, è Therese Johaug, che vuole affrontare quello che potrebbe essere l’ultimo quadriennio olimpico a tutta dopo uno stop per doping che non manca di presentare qualche aspetto controverso. La mora è la campionessa in carica, Heidi Weng, che ha nella continuità il suo punto di forza. l’outsider è ...

Esperti : entro il 2060 Israele sarà uno dei paesi più popolosi del Mondo - : Oggi un gruppo di professori di economia hanno presentato un rapporto al convegno Tight Future 2050, apertosi stamane a Tel Aviv, secondo cui, stando agli attuali tassi di natalità, entro il 2060 Israele potrebbe trasformarsi in uno ...