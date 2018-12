Milan | Gazidis | un marziano a Milano | chi è l' uomo nuovo

Verità Gazidis : nuovo stadio ed Elliott a tempo indeterminato nel Milan : In un incontro con i direttori di Corriere dello Sport, Tuttosport e Gazzetta dello Sport Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato rossonero, ha svelato i piani di un club che ha bisogno di una ...

Milan - Gazidis contro l'affare Ibra per le commissioni a Raiola : Spingere sul procuratore per chiudere ingaggi di giocatori non fa parte della sua politica, come ha dimostrato negli ultimi anni all'Arsenal.

Milan - Gazidis si presenta : “Darò tutto per riportare in alto questo club” : “Per me è un grande onore essere stato scelto per guidare il Milan. Darò tutto me stesso nel mio lavoro per raggiungere i nostri obiettivi. Non sarà facile, dobbiamo lavorare duramente e insieme. Ma insieme riporteremo il Milan in alto. Forza Milan”. Parlando in italiano, il nuovo amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis si è presentato […] L'articolo Milan, Gazidis si presenta: “Darò tutto per riportare in alto ...

Ibra al Milan - Gazidis stoppa la trattativa : ecco i motivi : Zlatan Ibrahimovic si allontana dal Milan. Se fino a pochi giorni fa il ritorno dello svedese a Milanello sembrava cosa fatta, con l’arrivo di Gazidis le priorità dei rossoneri sembrano essere cambiate. Il manager sudafricano, nuovo amministratore delegato del Milan, sarebbe infatti contrario all’acquisto del colosso di Malmoe. La ragione? Solo una. E ha a che fare con le 37 primavere di Ibra. Come riportato dal Corriere della ...

Si apre l'era Gazidis : "Riporteremo il Milan dove merita" : Nuovo ciclo e vecchio ad. Da ieri è partita ufficialmente l'era di Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato di un Milan che, con il dirigente sudafricano alla guida, spera di diventare molto più ...

Milan - Gazidis contrario all'affare Ibra e a un altro acquisto perché... : Secondo quanto riporta il C orriere della Sera , le operazioni Fabregas o Ibrahimovic non sembrano essere in linea con la politica inglese di Ivan Gazidis di puntare su giocatori under 30 da far fruttare. Questa l'idea del nuovo a.d. del Milan, 'ma è possibile che questa volta, ascoltando anche Leonardo, il manager ...

Gazidis - voglio riportare Milan in alto : MilanO, 5 DIC - "Per me è un grande onore essere stato scelto per guidare il Milan. Darò tutto me stesso nel mio lavoro per raggiungere i nostri obiettivi. Non sarà facile, dobbiamo lavorare duramente ...

Gazidis - voglio riportare Milan in alto : "voglio assicurare i milioni di tifosi in tutto il mondo che lavorerò con il cuore e l'anima per fare il miglior lavoro possibile - ha spiegato -. Per raggiungere quello che tutti vogliamo per questa ...

Milan - approvato l’ingresso di Gazidis nel Cda : L’assemblea dei soci del Milan ha approvato la modifica dello statuto che porta da 8 a 9 il numero dei consiglieri di amministrazione, con l’ingresso di Ivan Gazidis fino al 2020. A seguire si è tenuto un Consiglio di amministrazione che ha nominato il 54enne manager sudafricano amministratore delegato. Gazidis era seduto in prima fila nell’assemblea presieduta dal presidente Paolo Scaroni a Casa Milan e ha ricevuto ...

Gazidis - voglio riportare Milan in alto : "voglio assicurare i milioni di tifosi in tutto il mondo che lavorerò con il cuore e l'anima per fare il miglior lavoro possibile - ha spiegato -. Per raggiungere quello che tutti vogliamo per questa ...

Milan - prime parole di Gazidis da ad rossonero : “riporteremo questo club in alto - un onore essere qui” : Il nuovo amministratore delegato del Milan ha parlato dopo la nomina ufficiale, promettendo di riportare in alto il club rossonero “E’ un grande onore essere stato scelto per guidare il Milan in una nuova era come Amministratore Delegato. Darò tutto me stesso nel mio lavoro per raggiungere i nostri obiettivi, non sarà facile, dobbiamo lavorare duramente e insieme, ma insieme riporteremo il Milan in alto. Forza Milan“. ...

Milan - è ufficiale : Gazidis nuovo ad : TORINO - Ivan Gazidis , ex Ceo dell' Arsenal , è il nuovo amministratore delegato del Milan . La sua nuova avventura era cosa nota da mesi, ma ha assunto i crismi dell'ufficialità questa mattina, dopo ...

Milan - ufficiale Gazidis : è il nuovo amministratore delegato : E' ufficiale la nomina di Ivan Gazidis come nuovo CEO del Milan. L'assemblea dei soci indetta proprio per ratificare la carica dell'ex Arsenal si è conclusa nel giro di qualche decina di minuti. ...

Milan - Gazidis entra in cda : ANSA, - MilanO, 5 DIC - L'assemblea dei soci del Milan ha approvato l'ingresso di Ivan Gazidis nel cda rossonero, che si riunirà a breve per nominare come amministratore delegato il manager ...