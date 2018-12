Meteo | arriva il grande freddo sull’Italia Neve anche a bassissima quota

Meteo - arriva il vero inverno : temperature in picchiata e prime nevicate : A causa di una corrente di aria fredda proveniente dal Nord Europa le temperature si abbasseranno sensibilmente in tutta Italia. Soprattutto nella giornata di domani prime nevicate sulle zone appenniniche oltre 500-700 metri.Continua a leggere

Meteo - domenica di pioggia al Nord e sole al Sud. Ma da lunedì arrivano freddo e temporali : Che tempo farà domani, domenica 9 dicembre, in Italia? Secondo le previsioni Meteo, ci saranno piogge sparse al Nord e al Centro e clima più mite con sole al Sud. Ma l'alta pressione ha le ore contate: da lunedì 10 dicembre una perturbazione atlantica porterà temporali e un sensibile abbassamento delle temperature.Continua a leggere

Meteo - nel weekend venti forti e mareggiate. E da lunedì arriva il freddo : Ultime ore per l'ondata di alta pressione che ha interessato l'Italia: oggi ci sarà ancora bel tempo, con temperature alte che in Sicilia toccheranno ancora i 20 gradi. Nel corso del weekend dell'...

Arrivano le Geminidi - lo sciame Meteorico più bello dell’anno : ecco dove e quando vedere le stelle cadenti di Dicembre : Stanno per arrivare le Geminidi, lo sciame meteorico annuale più bello dell’anno: ci attendono moltissime meteore, luminose e colorate, ma anche “palle di fuoco” e soprattutto molto divertimento sotto il cielo notturno. E oltre ad essere lo sciame meteorico più forte e suggestivo dell’anno, è anche un po’ strano. ecco tutto quello che c’è da sapere sulle Geminidi. ecco come, dove e quando vederle A differenza di molti altri sciami meteorici, le ...

Meteo - peggiora il tempo. E per l’Immacolata arriva una nuova perturbazione : Secondo gli esperti Meteo una perturbazione scivolerà velocemente giovedì da Nord a Sud con piogge forti su alcune regioni. Nel corso del prossimo weekend, che coincide con la festività dell'Immacolata, l’anticiclone che finora ha protetto la penisola sembra destinato a cedere il passo a una perturbazione proveniente dal Nord-Europa.Continua a leggere

Meteo ‘da brividi’ : lunedì 10 dicembre arriva una “sberla gelida”. Freddo polare e prima neve : Giorni gelidi in arrivo e, dopo la perturbazione che colpirà l’Italia nel ponte dell’Immacolata, la situazione metereologica cambierà ancora. Nel dettaglio, gli esperti del Meteo hanno previsto che sabato 8 dicembre una perturbazione attraverserà l’Italia da nord-ovest, portando i massimi effetti nelle zone interne dell’Italia centro-meridionale, sulla Campania, la Calabria e le regioni adriatiche. Sull’Appennino centrale si ...

Meteo - il maltempo rovina la festa dell'Immacolata. E lunedì arriva l'inverno : Piogge e brutto tempo dalle prime ore di sabato. Andrà meglio domenica, ma all'inizio della prossima settimana è previsto un...

Meteo : irruzione artica dopo l'Immacolata - arrivano freddo e neve : Meteo - L'inverno Meteorologico è appena iniziato e già si intravedono le prime possibilità di irruzioni artiche, freddo e nevicate fino a quote basse o molto basse. Che l'Inverno 2018-19 abbia...

Meteo - arriva il gelo sull’Italia. Cosa succederà nel fine settimana : Meteo, continua l’instabilità su tutta la penisola. Dopo le piogge torrenziali, il gelo siberiano, poi l’umidità e un autunno che sembra ancora indeciso sul da farsi, arrivano brutte notizie per gli italiani. Secondo il comunicato del sito IlMeteo.it, a partire dal 10 dicembre l’Italia sarà travolta dal gelo siberiano. Gli abbassamenti importanti della temperatura inizieranno già dal ponte dell’Immacolata. Davvero? Sì. Vediamo nel dettaglio Cosa ...

Meteo - dopo il freddo arriva il caldo : temperature sopra i 20 gradi - ma durerà poco : Che tempo farà la prossima settimana, dal 3 al 7 dicembre? Complice il rinforzo dell'alta pressione, soprattutto al Sud e al Centro il clima tornerà a essere più mite con temperature che potrebbero arrivare a toccare i 20 gradi centigradi, come a Palermo e Firenze. Nebbia al Nord. Ma già dal weekend dell'Immacolata le cose potrebbero cambiare.Continua a leggere

Meteo. Arriva il freddo invernale - peggioramento nel weekend : nuove piogge da venerdì : Domani generale miglioramento, ma temperature in calo. nuove piogge da venerdì con una nuova saccatura atlantica in rapido avvicinamento dall'Europa Occidentale. A farne le spese soprattutto il centro-sud e le regioni adriatiche.Continua a leggere

Meteo : arriva alta pressione - leggero miglioramento ma abbassamento temperature : Situazione Un vortice ciclonico è in azione al Centrosud e dispensa maltempo su diverse regioni . Nel corso di martedì si posizionerà sul basso Adriatico, al largo della Puglia, ivi sostando per ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : fine Novembre dal sapore d’Inverno - arriva il freddo e anche la prima neve [MAPPE] : 1/15 ...

Arriva il ciclone. Il Meteo che fa tremare l’Italia : neve e gelo in arrivo : Clima invernale in agguato. Secondo le previsioni del team del sito www.iLmeteo.it, infatti, un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali portando un’altra forte ondata di maltempo che determinerà un improvviso crollo termico. Già nel corso della giornata il tempo comincerà a cambiare con l’ingresso di venti di Bora e lo spostamento del ciclone verso il basso Adriatico. Il maltempo continuerà ad imperversare al Sud e anche ...