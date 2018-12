Messa di Natale in Vaticano | Papa Francesco presiederà le celebrazioni a San Pietro

Blastingnews

: il video della Messa a Casa #SantaMarta: #PapaFrancesco invita a chiedere la grazia della #fede per vivere pienamen… - vaticannews_it : il video della Messa a Casa #SantaMarta: #PapaFrancesco invita a chiedere la grazia della #fede per vivere pienamen… - vaticannews_it : #PapaFrancesco a #SantaMarta: prepararsi al #Natale con il coraggio della #fede - Einaudieditore : Nello #HumanRightsDay2018 a due settimane da Natale difficilmente si troverà una storia migliore: in una chiesa del… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Mancano ormai pochi giorni ai festeggiamenti die a Roma fervono i preparativi per leliturgiche presiedute da. Insi attende un folto programma di impegni per il Santo Padre, fino al giorno dell’Epifania. Si comincerà lunedì 24 dicembre con la Solennità delpresso la Basilica Vaticana alle ore 21.30. Il Pontefice celebrerà ladella Vigilia all’interno della Cappellale, con il canto della Kalenda a precederla. I fedeli non presenti a Roma per l’occasione, potranno seguire la liturgia in diretta tv su Rai 1 o TV2000.Il programma proseguirà martedì 25 dicembre con la benedizione “Urbi et Orbi” impartita daalle ore 12.00 dalla loggia centrale di San. Al mondo intero verrà rivolto unggio natalizio da parte del Santo Padre, che al termine benedirà la folla presente, così come tutta l’altra gente. ...