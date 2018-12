Meghan Markle come una vera diva ai British Fashion Awards | sorrisi e carezze al pancione

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 dicembre 2018) Anche se solo per una sera,ha dismesso i panni della duchessa del Sussex per tornare a calcare il palcoscenico, in pieno stile hollywoodiano. Lontana da Buckingham Palace e anche dall’inseparabile marito, il principe Harry,si è concessa un po’ di glamour calcando, a sorpresa, la passerella deiper premiare Clare Waight Keller, la stilista che ha disegnato per lei diversi abiti, tra cui quello delle nozze, insignita del titoloDesigner of the Year Womenswear.Visualizza questo post su InstagramTHE SURPRISE: Her Royal Highness The Duchess of Sussex wore a custom made #Givenchy outfit to surprise @ClareWaightKeller by presenting her with theDesigner of the Year Womenswear award at the 2018 BFC #. ##GivenchyFamilyUn post condiviso da ...