May sotto assedio rinvia il voto sulla Brexit 

Brexit - May sotto tiro per il backstop : 17.00 Dopo la pubblicazione del parere legale sulla Brexit,la premier della GB,May, nuovamente finisce sotto tiro da parte degli unionisti nordirlandesi del partito Dup che con i suoi voti garantisce la maggioranza alla May.Il parere stabilisce che Londra sia tenuta a sottostare "indefinitamente al backstop e alla permanenza dell'Irlanda del Nord nell'unione doganale". Il backstop,è una clausola per evitare il ritorno di un confine fisico tra ...

Brexit - Theresa May va sotto in Parlamento : sì alla censura contro il Governo : La Camera dei Comuni ha approvato una mozione di censura promossa dal Labour contro il Governo Tory di Theresa May per la mancata pubblicazione integrale del parere legale sull'accordo di divorzio dall'Ue raggiunto dalla premier con Bruxelles. Secondo la mozione, l'esecutivo ha commesso "oltraggio" nei confronti del Parlamento, limitandosi a rendere nota ieri una sintesi del parere dopo essere stato costretto nei mesi scorsi - sulla base di un ...

May perde un altro pezzo - lascia sottosegretario all'Università : Sam Gyimah, sottosegretario all'Università e alla Scienza, si è dimesso per protesta contro il piano Brexit della premier Theresa May. Gyimah, che è il settimo membro del governo a lasciare da quando May ha presentato il suo accordo con Bruxelles due ...

Una May sotto assedio rende omaggio al marito : È incredibilmente importante - rimarca la May - avere qualcuno che ti sostiene così tanto, non coinvolto nelle complessità della politica ma presente per aiutare'. Completato il rimpasto Intanto, ...

Brexit : ore cruciali per l'accordo/ Ultime notizie - riunione a sorpresa a Bruxelles - May sotto pressione : Brexit, Politico.ue "c'è l'accordo tra Ue-Uk": convocati gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue, si attende una comunicazione ufficiale sull'intesa o il fallimento dei colloqui(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 23:42:00 GMT)