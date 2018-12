Martedi 11 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 11 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 11 dicembre 2018: Sconvolta dalle accuse urlate da Alberto Palladini (Maurizio Aiello) contro Valerio (Fabio Fulco) e Vera (Giulia Schiavo), Elena (Valentina Pace) inizia a capire che la madre le sta nascondendo qualcosa sull’omicidio di Veronica… A causa di una nuova discussione, Diego (Francesco Vitiello) ha l’ennesima conferma di quanto lui e Beatrice (Marina Crialesi) ...

Meteo - le previsioni di domani martedì 10 dicembre - : Stop al caldo e al vento. Da martedì calo delle temperature e avvio della prima ondata di freddo del mese di dicembre. Il picco del gelo atteso tra giovedì e venerdì con termometri sotto lo zero e ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 11 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 11 dicembre 2018: Il Commissario Padial esercita pressione su Marcela e Matias, pensando che i due ragazzi sappiano dove sono nascosti Alfonso ed Emilia… Prudencio si reca in carcere da Saul e gli dice di averlo perdonato, ma Julieta pensa ci sia che tanta generosità nasconda qualcosa. Intanto è guerra tra Julieta e Fernando… Hipolito e Onesimo credono di aver scoperto un sito con rarissimi ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni puntata di martedì 11 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE daily di martedì 11 dicembre 2018: Nella puntata numero 67 a Elena (Giulia Petrungaro) riesce difficile trovare un lavoro come insegnante e così Anita Marini (Sara Ricci) le propone di sostituire Antonio (Giulio Corso) in caffetteria… Adelaide (Vanessa Gravina) scopre che Luca (Francesco Maccarinelli) ha agito di nascosto per convincere Riccardo (Enrico Oetiker) a sposare Nicoletta (Federica ...

Politica. Martedì 11 dicembre si riunisce il consiglio comunale : l'ordine del giorno dei lavori : ... Gruppo misto, ; 'Verifica del rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie nei locali pubblici e di spettacoli' presentato da Rosanna Biondi , Lega Nord, . Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 A ...

Nuoto - Mondiali Huangzhou 2018 : tutti gli italiani in gara martedì 11 dicembre. Gli orari e il programma completo : Da domani 11 dicembre i Mondiali di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) prenderanno il via. L’ultimo evento clou del 2018 per il gli atleti in piscina è senz’altro fonte di grandi stimoli. I partecipanti sono intenzionati a regalare prestazioni di grande livello e l’Italia, reduce dall’ottima figura agli Europei 2018 a Glasgow, vorrà confermarsi su livelli eccellenti per non sfigurare. In questa prima giornata vedremo ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 11 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 11 dicembre 2018: Bill Spencer (Don Diamont) si trova tra la vita e la morte… Quella notte molti personaggi di BEAUTIFUL hanno avuto comportamenti strani che ora suscitano sospetti: Eric (John McCook) sospetta della moglie Quinn (Rena Sofer), Katie (Heather Tom) di Wyatt (Darin Brooks), Brooke (Katherine Kelly Lang) di Ridge (Thorsten Kaye) e si potrebbe persino sospettare di Rick (Jacob ...

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 11 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale condizioni di tempo generalmente stabile con ampie schiarite. Nel Lazio tempo generalmente stabile con sole prevalente su tutti i settori sia nel corso della mattinata sia poi nel pomeriggio. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 11 dicembre 2018 Condizioni di tempo generalmente stabile con ampie schiarite nel corso della mattinata e poi anche nel pomeriggio; cieli sereni nella serata. Temperature ...

Oroscopo del giorno 11 dicembre con classifica : martedì la Luna 'sposa' l'Aquario : Un nuovo martedì, giornata interessante la terza settimana dell'attuale mese di dicembre, sta per iniziare. Scopriamo insieme quali sono le novità in serbo per noi dalle stelle e dai pianeti messe nero su bianco nell'Oroscopo del giorno 11 dicembre. A tenere banco, come al solito saranno i settori della vita dedicati all'amore e al lavoro, attori indiscussi della nostra quotidianità. Quest'oggi in primissimo piano ancora una volta la classifica ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 10 e martedì 11 dicembre 2018 : anticipazioni puntata 593 di Una VITA di lunedì 10 e martedì 11 dicembre 2018: Jaime viene ricoverato nella casa di riposo e Castora, infermiera assoldata da Ursula, cerca di soffocarlo. Diego e Samuel fanno pace; Samuel dice al fratello di voler creare un anello da donare a Blanca come pegno d’amore. La vendita di polizze mortuarie di Antonito sta andando molto bene; il ragazzo intanto cerca di convincere Lolita a non credere più alla ...

Ascolti TV | Martedì 4 dicembre 2018. Ancora boom per L’Amica Geniale (30.1%). La Mummia 9.1%. Male La Vita in Diretta (14%-1 - 7 mln) che si fa acchiappare da Geo (13.9%-1 - 8 mln) e surclassare da Pomeriggio Cinque : L'Amica Geniale Nella serata di ieri, Martedì 4 dicembre 2018, su Rai1 il secondo appuntamento con L’Amica Geniale ha conquistato 7.045.000 spettatori pari al 30.1% di share (nel dettaglio primo episodio: 7.302.000 – 28.5%; secondo episodio: 6.725.000 – 32.5%). Su Canale 5 la prima tv de La Mummia ha raccolto davanti al video 2.049.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 la terza puntata de Il Ristorante degli Chef ha ...

