Marte | la NASA ha rilasciato il primo audio mai registrato sul Pianeta Rosso

Per la prima volta registrato dalla NASA il rumore del vento su Marte - : La sonda interplanetaria americana InSight, atterrata su Marte alla fine di novembre, ha registrato per la prima volta e inviato sulla Terra il rumore del vento sul pianeta rosso, segnala la NASA. Il ...

Nasa : Insight registra il vento su Marte : registrato per la prima volta il suono del vento su Marte. L'evento è stato possibile grazie Lander Insight della Nasa inviato il 17 novembre

La Nasa registra per la prima volta il suono del vento su Marte : Il suono del vento su Marte. L'orecchio umano può sentirlo per la prima volta grazie al lavoro svolto dalla sonda Insight della Nasa, appena atterrata sul Pianeta rosso. La registrazione risale a sabato 1 dicembre, quando su Marte il vento soffiava a una velocità tra i 16 e 24 chilometri orari. Questo risultato è stato ottenuto grazie al sismometro e al sensore di pressione dell'aria montati a bordo del lander. Il primo ha ...

InSight fa “stretching” su Marte : la missione della NASA entra nel vivo - ecco le FOTO : 1/4 Credits: NASA/JPL-Caltech ...

InSight è atterrato su Marte - esplosione di gioia degli scienziati Nasa : Il lander InSight della Nasa, partito il 5 maggio dalla Vandenberg in California, dopo aver viaggiato per mesi nel nostro sistema solare, è finalmente atterrato su Marte. Con i suoi 360 kg di peso, il braccino meccanico, i pannelli solari come grandi ali d'insetto per catturare energia e tre zampe per toccare il suolo, InSight ha fatto rimanere con il fiato sospeso il pool degli scienziati di Pasadena per ben 7 minuti della sua fantastica ...

Spazio - perché è importante la missione Nasa InSIght su Marte : Milano, 27 nov., askanews, - "È arrivato su Marte il lander InSIght della Nasa, che, a differenza di tutti i lander precedenti, non andrà alla ricerca di luoghi dove possa essere scorsa l'acqua o ...

Spazio - perché è importante la missione Nasa InSIght su Marte : Milano, 27 nov., askanews, - 'È arrivato su Marte il lander InSIght della Nasa che, a differenza di tutti i lander precedenti, non andrà alla ricerca di luoghi dove possa essere scorsa l'acqua o ...

Il lander NASA InSight sbarca su Marte e DOOM gli augura buona fortuna : Come molti di voi sapranno, il nuovo lander NASA InSight ha raggiunto la superficie di Marte e ha iniziato l'esplorazione del pianeta rosso. Per l'occasione, ecco arrivare un augurio di buona fortuna veramente particolare.Infatti, l'account Twitter ufficiale di DOOM ha voluto augurare buona fortuna al robot spedito sul pianeta rosso, come potete vedere qui sotto:L'augurio è abbastanza singolare, leggiamo solo un "good luck...", come se l'account ...

Si è poggiata su Marte la sonda della Nasa - è guidata da un sensore italiano : InSight è arrivata a destinazione dopo un viaggio iniziato a maggio scorso. Dopo pochi minuti ha inviato le prime immagini dal Pianeta rosso. La sonda, composta da strumenti realizzati in gran parte ...

Nasa su Marte per la settima volta - ecco le prime foto di Insight : NEW YORK Sette minuti di terrore, dopo sette anni di lavoro e sette mesi di viaggio. E per la settima volta in 40 anni la Nasa atterra su Marte. La sonda Insight ha tenuto gli scienziati del JPL, il...

Si è poggiata su Marte la sonda della Nasa - è guidata da un sensore italiano : InSight è arrivata a destinazione dopo un viaggio iniziato a maggio scorso. Dopo pochi minuti ha inviato le prime immagini dal Pianeta rosso. La sonda, composta da strumenti realizzati in gran parte ...

Marte - la sonda InSight atterra sul Pianeta Rosso e il centro di controllo della Nasa esplode di gioia : l’esultanza in diretta : Appena è stato dato il messaggio che l’atterraggio della sonda InSight, su Marte, era avvenuto con successo, i tecnici del centro di controllo della Nasa sono scattati in piedi, per la gioia, e hanno esultato. I lavori di preparazione al viaggio sono durati 7 anni e il volo verso il Pianeta Rosso 7 mesi. Video Faceobbok/Nasa L'articolo Marte, la sonda InSight atterra sul Pianeta Rosso e il centro di controllo della Nasa esplode di gioia: ...

Si è poggiata su Marte la sonda della Nasa - E'guidata da un sensore italiano : InSight è arrivata a destinazione dopo un viaggio iniziato a maggio scorso. Dopo pochi minuti ha inviato le prime immagini dal pianeta rosso. La sonda, composta da strumenti realizzati in gran parte ...

InSight - missione compiuta : la sonda della Nasa è atterrata su Marte : Si torna su Marte. Lo fa la Nasa che, alle 21 ora italiana, farà toccare il suolo marziano ad un nuovo e ancora più perfezionato lander, InSight acronimo che sta per Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, che è il laboratorio per lo studio di Marte più perfezionato finora spedito sul pianeta rosso,...