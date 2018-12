Marco Mengoni disco d’oro in 7 giorni con Atlantico e il tour 2019 macina sold out : Marco Mengoni riceve il disco d'oro per il nuovo album, Atlantico. In una sola settimana il nuovo progetto discografico dell'artista di Ronciglione ha venduto 25.000 copie ricevendo immediatamente la certificazione "Oro". Per Mengoni è l'ennesima conferma di una carriera ormai stabile e ben avviata, a dispetto dei detrattori che hanno parlato di "flop" dei primi due singoli. Se Voglio e Buona Vita hanno anticipato il disco riportando Mengoni ...

Hola (I say) di Marco Mengoni e Tom Walker - testo e significato : l’importanza di godersi ogni attimo : testo e significato di Hola (I say), il nuovo singolo di Marco Mengoni in duetto con il cantante britannico Tom Walker. Il brano è il terzo inedito estratto da Atlantico, il nuovo album di Mengoni pubblicato lo scorso 30 novembre con etichetta Sony Music. Marco Mengoni rilascia il nuovo singolo nella versione in duetto con l’inglese Tom Walker Hola (I say) è il nuovissimo singolo di Marco Mengoni disponibile su tutte le piattaforme di ...

Marco Mengoni alla finale di X Factor 2018 con Ghali : tutti gli ospiti del 13 dicembre al Mediolanum Forum di Assago : Marco Mengoni alla finale di X Factor 2018: il cantante salirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) giovedì 13 dicembre per una performance speciale con i quattro finalisti. Pochi i dettagli a proposito dell'esibizione di Marco Mengoni con i concorrenti in gara. Alessandro Cattelan ha annunciato in diretta la sua presenza nel programma la prossima settimana senza svelare ulteriori particolari a proposito della sua esibizione che ...

Svelati i segreti del nuovo album di Marco Mengoni - con il palco del tour nato da un viaggio da finto giornalista : I segreti del nuovo album di Marco Mengoni non sono più tali dal giorno del rilascio di Atlantico, al quale ha dedicato un Festival di presentazioni condotto per le strade di Milano e alla presenza di altri artisti. Ospite di Radio Italia per l'intervista di presentazione dell'album, l'artista di Ronciglione ha reso noti alcuni particolari delle fasi di lavorazione del disco che ha rilasciato il 30 novembre, a cominciare dai viaggi compiuti ...

Marco Mengoni - uscito il suo nuovo album 'Atlantico' : da aprile inizia il Tour : Si intitola 'Atlantico' il nuovo album di Marco Mengoni uscito lo scorso venerdì 30 novembre. L'album, il quinto in studio dell'artista vincitore di Sanremo 2013 con il brano "L'Essenziale", è una sorta di diario musicale in cui racconta il lungo viaggio fatto in giro per il mondo con lo zaino in spalla. Un viaggio in cui è entrato in contatto con tante culture diverse, da cui si è lasciato ispirare ritornando a casa pieno di idee. Ci sono ...

La vita in un attimo nel video di Hola (I Say) di Marco Mengoni feat. Tom Walker - 3° singolo da Atlantico : Nel video di Hola (I Say) di Marco Mengoni feat. Tom Walker è racchiuso il messaggio del brano che l'artista di Ronciglione ha scelto come terzo estratto da Atlantico, suo ultimo disco di inediti. La clip dedicata al brano riporta anche la presenza di Tom Walker, con il quale Marco Mengoni ha collaborato per la seconda resa di Hola che è presente nel disco anche nella versione a una sola voce. Il brano è stato già presentato dal vivo e ...

“Che tempo che fa” – Decima puntata del 2 dicembre 2018 – Raffaella Carrà e Marco Mengoni tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Decima puntata del 2 dicembre 2018 – Raffaella Carrà e Marco Mengoni tra gli ospiti. sembra ...

Marco Mengoni fidanzato? Spuntano le foto con un ragazzo misterioso : Marco Mengoni fidanzato: è quello che, con affetto, vogliono sapere tutti i fan. Per loro, comunque, l’attesa è quasi finita. Il cantante ha annunciato il nuovo album Atlantico in uscita il 30 novembre per Sony Music. Anticipato dai due singoli ‘Voglio’ e ‘Buona Vita’, il progetto contiene 15 tracce e arriverà nei negozi in versione standard e in 5 edizioni speciali da collezione. Ognuna ha un titolo, una copertina e un booklet completamente ...

Marco Mengoni a Che tempo che fa presenta Hola (video e testo) : annunciata l’anteprima europea del tour : Marco Mengoni a Che tempo che fa presenta Hola per la prima volta in tv. Durante la trasmissione di Fabio Fazio c'è però spazio per un altro annuncio, con le prime date del tour europeo che faranno da anteprima ai concerti legati ad Atlantico, nuovo album di inediti rilasciato il 30 novembre scorso. Hola rappresenta invece il terzo singolo estratto dall'album, dopo i due brani con i quali ha voluto presentare il nuovo lavoro che ha ...

