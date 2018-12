Mara Venier vince con Domenica in | post ironico su Barbara D' Urso

La verità di Barbara D'Urso su Domenica Live e Mara Venier : 'Non posso fare tutto' : Ieri pomeriggio, nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live trasmessa su Canale 5, abbiamo visto che Barbara D'Urso ha letto un comunicato stampa ufficiale di Mediaset, con il quale veniva fatta chiarezza sul suo futuro professionale. L'azienda, infatti, ha chiesto alla presentatrice di tornare in punta stabile in prime time e per questo motivo la D'Urso dovrà fare a meno di alcune ore del suo show Domenicale, il quale dalle 14 alle 17 ...

Domenica in - Mara Venier ed Enrico Brignano in lacrime in diretta : Risate e lacrime anche nell’ultima puntata di Domenica In in onda il 9 dicembre: ospite dell’intervista con Mara Venier Enrico Brignano che ha mostrato agli spettatori un lato certamente meno conosciuto del solito quando ha parlato del papà scomparso alcuni anni fa e della sua amata Flora Canto. Il clima disteso e conviviale si è fatto decisamente più serio quando dalla regia hanno trasmesso un video relativo ad uno spettacolo teatrale diverso ...

Cristina Parodi - 'La prima volta' fa sprofondare Raiuno : di quanto crolla dopo Mara Venier e Domenica In : Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.825.000 spettatori pari ad uno share del 17.8%, nella prima parte, e 2.245.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%, nella seconda parte. A seguire, il Tg1 ha ...

Domenica In - Enrico Brignano gela Mara Venier con una frase : cita Barbara d'Urso - lei esplode : Ieri 9 dicembre a Domenica In Enrico Brignano ha fatto un'altra battuta su Barbara d'Urso . Mara Venier si è trovata, per la seconda volta a distanza di poco tempo, alle prese con un riferimento alla ...

Mara Venier batte Barbara d'Urso/Ultimo scontro Domenica In-Domenica Live nella gara degli ascolti 'col cuore' - IlSussidiario.net : Mara Venier batte Barbara d'Urso, Ultimo scontro Domenica In-Domenica Live nella gara degli ascolti 'col cuore' ma sui social è ancora battaglia

Ascolti pomeriggio 9 dicembre : Mara Venier vince l'ultima sfida contro Barbara D'Urso : E' stata una delle sfide auditel più chiacchierate di questi mesi autunnali, quella tra Domenica in e Domenica Live, condotti rispettivamente da Mara Venier e Barbara D'Urso ed in onda su Rai 1 e Canale 5. Non sono mancati, seppur indirettamente, dei diverbi social tra le due presentatrici che si attribuivano la vittoria a vicenda. La verità, come sempre, sta nel mezzo. La sfida diretta tra Domenica in e Domenica Live è stata quasi sempre vinta ...

Mara Venier segna un nuovo record di ascolti con Domenica In : Domenica In: nuovo record di ascolti per Mara Venier Si chiude ufficialmente oggi la sfida a colpi di auditel tra Domenica In e Domenica Live: Mara Venier ha battuto Barbara D’Urso, conquistando 8 vittorie su 4. Dall’inizio della stagione televisiva a rendere entusiasmante la sfida degli ascolti Domenicali è stato questo scontro, ma dal 2019 tutto cambierà: Domenica Live cambia orario e dal 13 gennaio andrà in onda alle 17:20, ...

Domenica In - Enrico Brignano e quel video sul papà morto : strazio e lacrime da Mara Venier : Si sono commossi Enrico Brignano e Mara Venier a Domenica In quando l'intervista ha toccato il doloroso tema dell a morte del padre dell'attore. Entrambi non sono riusciti a trattenere le lacrime dopo ...

Domenica In - la bomba della ragazzina testimone a Corinaldo : enormi guai per il locale - Mara Venier di sasso : A Domenica In di Mara Venier fari puntati sulla strage di Corinaldo, dove al concerto di Sfera Ebbasta sono morte sei persone. Nel contenitore di Rai 1, nella puntata di Domenica 9 dicembre, ospiti in ...

Domenica In : diretta difficile per Mara Venier. Le sue parole : Mara Venier provata a Domenica In: le sue parole prima della diretta di oggi Puntata non facile quella di Domenica In di oggi, 9 dicembre: Mara Venier, durante la breve anteprima andata in onda tra la fine di Linea Verde e l’inizio del TG1, attorno alle 13.25, è infatti apparsa molto turbata, anticipando che il talk di oggi sarebbe stato dedicato alla strage che si è consumata venerdì sera nell’ormai tristemente nota discoteca di ...

Domenica In - voci sulla drammatica confessione di Max Biaggi a Mara Venier : vita stravolta dopo l'incidente : A pochi minuti dall'inizio della puntata di Domenica In di Domenica 9 dicembre, condotta da Mara Venier su Rai 1, filtrano alcune succulente anticipazioni sulla puntata. Tra gli ospiti, come già ...