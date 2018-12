Manovra | lavoratori statali | si all' aumento Ma non basta

Manovra - spunta ipotesi pagamento premi risultato dei lavoratori pubblici in Btp italiani : Fonti parlamentari hanno rivelato ieri all'Ansa che il M5S starebbe lavorando a questa soluzione in vista dell'arrivo della legge di bilancio al Senato. Ma il viceministro Laura Castelli smentisce: "Non stiamo lavorando all'ipotesi di pagare i premi di risultato ai dipendenti pubblici in Bpt".Continua a leggere

Manovra : altro che incentivi - il governo lotta contro i lavoratori del Sud : Continua la guerra contro i lavoratori da parte dei governi italiani. Per anni abbiamo contestato la politica degli sgravi fiscali alle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato con il contratto a tutele crescenti. Abbiamo contestato prima di tutto anche il contratto a tutele crescenti come istituto che stabilizza la precarietà e il decreto Poletti che liberalizzava i contratti a termine rendendo milioni di lavoratori carne da macello. Il ...

Manovra leghista di disturbo sul reddito di cittadinanza. Armando Siri : "Vada a imprese che formano i lavoratori" : Nuova Manovra di disturbo della Lega sul reddito di cittadinanza. "Non c'è un problema" tra Lega e M5S "ma il provvedimento deve essere ancora costruito" ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Armando Siri al Gr1 Rai. "Io ho proposto che la dotazione finanziaria invece di andare ai beneficiari possa andare alle imprese o alle aziende che si prendono in carico le persone per formarle", ha osservato."Non vedo ...

Manovra 2019 E RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e la richiesta per i lavoratori over 30 : Nella MANOVRA 2019 ci sarà anche la RIFORMA delle PENSIONI con Quota 100. Un intervento che fa emergere un problema riguardante i lavoratori over 30(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:24:00 GMT)

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI/ Con la Manovra 2019 penalizzati i lavoratori precoci : Nella manovra 2019 la RIFORMA delle PENSIONI ha previsto QUOTA 100. Tale misura, tuttavia, non sembra poter andare incontro alle esigenze dei lavoratori precoci(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:09:00 GMT)