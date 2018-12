Malagò | governo disponibile ad ascoltarci

Riforma Coni - nuovo incontro Malagò-governo : E' durato circa 2 ore il nuovo confronto tra i vertici del Coni e i sottosegretari Simone Valente e Giancarlo Giorgetti, riguardo la possibile Riforma della Coni servizi inserita nella legge di ...

Olimpiadi 2026 - Malagò presenta Milano-Cortina : Governo garante : Milano, 28 nov., askanews, - Le Regioni Lombardia e Veneto daranno le garanzie finanziarie per la candidatura di Milano-Cortina per l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 2026, ma sarà 'il ...

CONI - possibili dimissioni per Malagò : “se non cambia la riforma del governo - dopo Tokyo me ne vado” : Giovanni Malagò potrebbe lasciare la poltrona di presidente del CONI dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020 “dimissioni? Non abbandono gli atleti a 5 mesi dalle Olimpiadi. Se le cose rimangono così, non aspetto neanche la fine del quadriennio e un minuto dopo le Olimpiadi me ne vado“. Lo ha detto il presidente del CONI Giovanni Malago‘, presente all’evento ‘Lo sport italiano: passato, presente e futuro’, ...

Coni - Giovanni Malagò sulla querelle col Governo : “tutti gli atleti sono dalla nostra parte” : Coni, Giovanni Malagò ha parlato della cosiddetta ‘trattativa’ da intraprendere con il Governo per la gestione dello sport italiano “Gli atleti stanno tutti con il Coni, perché il Comitato è la loro storia”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, presente all’evento ‘Lo sport italiano: passato, presente e futuro’, presso la Palestra Musia, sulla riforma in tema di sport inserita dal ...

Coni-Governo - Malagò : 'Da parte nostra c'è la volontà di incontrarci per fare chiarezza' : Quella del governo secondo Malagò 'è stata una scelta politica, e la politica nel mondo dello sport è sempre un argomento molto delicato'.

Malagò contro il governo : "Coni ucciso in 4 righe"/ Ultime notizie : "Riforma dello sport? No - un'occupazione" - IlSussidiario.net : Malagò contro il governo: "Coni ucciso in 4 righe. Riforma dello sport? No, un'occupazione". Le Ultime notizie sull'attacco

Malagò : 'Con 4 righe il Governo uccide il Coni' : Se uno poi vuole cambiare le leggi, torniamo alla dinamica della politica. Non voglio fare polemica - ha aggiunto -, noi vogliamo cercare di costruire qualcosa che eviti fratture che onestamente sono ...

Malagò attacca il governo : "Con 4 righe hanno ucciso il Coni" : Parole che hanno suscitato la reazione politica non solo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti, e di quello per i rapporti col Parlamento, Valente. "Guardi meno Istituto Luce e ...

Malagò : 'Il governo ha ucciso il Coni' : ROMA - ' Dalla mattina alla sera, con 4 righe nella finanziaria è stato ucciso il Coni '. Così Giovanni Malagò , a margine di un evento al Parco del Foro Italico. ' Toni troppo alti? Il documento ...

Malagò - con 4 righe Governo uccide Coni : ANSA, - ROMA, 16 NOV - "Dalla mattina alla sera, con 4 righe nella finanziaria è stato ucciso il Coni". Così Giovanni Malagò, a margine di un evento al Parco del Foro Italico. "Toni troppo alti? Il ...

Malagò - con 4 righe Governo uccide Coni : ANSA, - ROMA, 16 NOV - "Dalla mattina alla sera, con 4 righe nella finanziaria è stato ucciso il Coni". Così Giovanni Malagò, a margine di un evento al Parco del Foro Italico. "Toni troppo alti? Il ...

Il Coni dichiara guerra al governo. Malagò : "Riforma? È occupazione" : Questa è solo una precisa volontà politica di trasformare il Coni'. Alla fine del suo intervento, il Consiglio gli ha dato mandato per ridiscutere la norma con il governo, con un solo voto contrario, ...

Malagò attacca il governo : 'non è una riforma ma una occupazione del Coni'. Giorgetti : 'non è vero' : 'Nemmeno il fascismo era arrivato a tanto' dichiara il presidente del Coni. 'Stiamo attuando un modello già in vigore in altri paesi che non mina l'autonomia del Coni', la replica del sottosegretario ...

Malagò attacca il governo che vuole cambiare la gestione dei soldi : Un attacco duro e frontale. Inaspettato per qualcuno, inevitabile per molti: Giovanni Malagò, numero uno del Coni, ha smesso gli abiti imposti da una trattativa ancora aperta ed è sceso in campo calciando la palla avvelenata lontano, molto lontano. «Questa - dice - non è la riforma dello sport italiano, non c’entra nulla. Questa è l’occupazione pol...