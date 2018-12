Mafia Capitale | Carminati intimidiva e Buzzi corrompeva

Mafia Capitale - per i giudici Buzzi e Carminati costruirono un "sistema collaudato" : "Ai fini della sussistenza della associazione mafiosa, non è rilevante né il numero modesto delle vittime né il limitato contesto relazionale e territoriale. Non può escludersi il carattere mafioso perché non sono elementi costitutivi né il controllo generale del territorio né una generalizzata condizione di assoggettamento e omertà della collettività. Carminati conferì forza ...

Roma - il Campidoglio affida il 1° appalto per il verde pubblico dopo Mafia Capitale I tecnici : “Pochi soldi - finiranno presto” : “Ci stiamo mettendo alle spalle Mafia Capitale ”. Il provvedimento è di ordinaria amministrazione. Anzi, per la sua scarsa complessità, è stato atteso fin troppo. Ma data la storia recente di Roma , rappresenta un passaggio cruciale. A pochi giorni dal quarto anniversario della deflagrazione dell’inchiesta sul ‘Mondo di Mezzo’ (la prima ondata di arresti ci fu il 4 dicembre 2014) e al termine di una procedura d’ appalto durata 19 mesi, la Capitale ...

Mafia Capitale - chiesto il processo per 17 : “Mentirono in aula su Buzzi e Carminati”. Anche la deputata Pd Micaela Campana : Sono accusati di aver dichiarato il falso durante il processo di primo grado a Mafia capitale. Per questo motivo la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 17 persone. L’udienza preliminare è stata fissata al prossimo 18 dicembre davanti al gup Costantino De Robbio. Tra le persone che il giudice dovrà decidere se mandare a processo, come chiesto dal pm Luca Tescaroli, ci sono Anche Micaela Campana, deputata del Pd, e Antonio ...