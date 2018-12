Mafia | blitz Trapani | per inquirenti ' depotenziati circuito boss Messina Denaro'

Mafia : blitz contro i fiancheggiatori di Messina Denaro - perquisizioni e un fermo : Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - E' di un fermo e di numerose perquisizioni nel trapanese il bilancio di un'operazione antiMafia eseguita all'alba di oggi dai Carabinieri in un blitz contro i fiancheggiatori del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro. Sono una ventina le persone indagate. Le per

Mafia : maxi-blitz contro fiancheggiatori Messina Denaro - in manette figlio di un boss : Assedio al boss Matteo Messina Denaro: carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un fermo e decine di perquisizioni a Castelvetrano e in altri centri del Trapanese. In ...

Mafia - caccia a Messina Denaro : blitz e perquisizioni in Sicilia - arrestato un boss : Nuovo rastrellamento per stanare l'ultimo boss dei boss ancora latitante. Centinaia i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani stanno perquisendo case, magazzini, negozi, uffici alla ricerca di una traccia di Messina Denaro su ordine della Procura della Repubblica di Palermo.Continua a leggere

Mafia - caccia ai complici di Messina Denaro. Blitz dei carabinieri - Castelvetrano sotto assedio : Un fermo e decine di perquisizioni in provincia di Trapani. Arrestato il figlio del capoMafia di Mazara del Vallo morto l'anno scorso

Il procuratore di Torino ha accusato Salvini di aver danneggiato il blitz contro la Mafia nigeriana : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, ha accusato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di aver danneggiato l'inchiesta sulla mafia nigeriana, anticipando con un tweet il blitz avvenuto ...

Matteo Salvini twitta un blitz antiMafiaIl procuratore : compromette le operazioni : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro: "Ci si augura che per il futuro il ministro eviti comunicazioni simili". Ma il leghista attacca il magistrato: "Pensi prima di parlare, ho ringraziato le forze dell'ordine dopo essere stato informato dal capo della polizia"

Salvini twitta un blitz antiMafia ma il procuratore lo bacchetta : "Compromette le operazioni" - Il ministro : faccia il pensionato : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro: "Ci si augura che per il futuro il ministro eviti comunicazioni simili".

Mafia - blitz contro la nuova Cosa nostra : in manette l'erede di Riina : Cosa nostra si stava riorganizzando, ma le forze dell'ordine con un blitz portano in cella 46 persone. È il risultato dell'operazione "Cupola 2.0" scattata questa mattina all'alba in varie zone d'Italia contro persone accusate di far parte della Mafia siciliana. In manette è finito anche Settimo Mineo, 80enne palermitano che sarebbe stato designato come capo della Cupola mafiosa dopo la morte di Totò Riina, avvenuta nel novembre 2017.Le indagini ...

Torino - blitz della polizia contro Mafia nigeriana : otto arresti : 'Le nostre forze dell'ordine sono tra le migliori al mondo, e queste operazioni non fanno altro che confermarlo', scrive Salvini sul social.

Foggia - blitz antiMafia. De Zerbi risponde alle accuse : 'Io pulito - non sono mai stato manovrato' : Durante la conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Udinese, Roberto De Zerbi ha voluto rispondere alle accuse emerse nelle ultime ore dopo il blitz antimafia a Foggia che avrebbe portato alla luce ...

Mafia - blitz a Foggia. 30 persone arrestate : “Pressioni anche per l’acquisto di calciatori” : I provvedimenti sono scattati nei confronti di esponenti delle famiglie Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla. Dagli atti delle indagini emergono anche presunte pressioni che sarebbero state esercitate negli anni scorsi su ex dirigenti ed ex allenatore del Foggia Calcio per l’ingaggio di un calciatore locale.Continua a leggere

Mafia - maxi blitz a Foggia. Trenta persone arrestate : estorsioni nei confronti di negozianti e imprenditori : Associazione di stampo mafioso, estorsioni e tentato omicidio. Sono questi i reati contestati a Trenta persone, tutte già note alle forze dell’ordine, che questa mattina sono state raggiunte da misure restrittive eseguite da parte di polizia e carabinieri in una importante operazione antiMafia a Foggia. Sono tutti presunti componenti dei clan mafiosi Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla. Una decina i pregiudicati che si trovano ...

Foggia - blitz antiMafia : sgominati clan : 5.06 Vasta operazione antimafia dei carabinieri e della Polizia di Stato. Dopo una complessa indagine coordnata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Bari,dalle prime ore della notte, circa 200tra agenti e carabinieri e reparti spaciali sono impegnati ad eseguire arresti e perquisizioni nei confronti di esponenti di rilievo della mafia Foggiana, appartenenti alle batterie Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi Francavilla. Si tratta della più ...

Mafia nigeriana - blitz Polizia Cagliari : 9.01 La Polizia di Cagliari ha smantellato il sodalizio criminale "Calypso Nest", riconducibile alla banda mafiosa nigeriana della Supreme Eiye Confraternity. Fermati numerosi nordafricani, cui vengono contestati i reati di associazione di stampo mafioso,tratta di esseri umani aggravata da sfruttamento della prostituzione e traffico di droga. Identificati tutti i componenti della 'cellula' in questione, e ricostruito l'intero organigramma del ...