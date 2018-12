Mafia | blitz contro i fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro Le immagini delle

Mafia - blitz all’alba nel Trapanese : 25 perquisizioni e un fermo. Si stringe il cerchio attorno a Matteo Messina Denaro : Fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro . Contestando questa accusa i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani hanno bussato alle porte di 25 persone per effettuare perquisizioni nelle loro abitazioni. È stato anche fermato un esponente di spicco di Cosa Nostra a Mazara del Vallo, Matteo Tamburello, indagato per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e violazione degli obblighi ...

Mafia - blitz contro la nuova Cosa nostra : in manette l'erede di Riina : Cosa nostra si stava riorganizzando, ma le forze dell'ordine con un blitz portano in cella 46 persone. È il risultato dell'operazione "Cupola 2.0" scattata questa mattina all'alba in varie zone d'Italia contro persone accusate di far parte della Mafia siciliana. In manette è finito anche Settimo Mineo, 80enne palermitano che sarebbe stato designato come capo della Cupola mafiosa dopo la morte di Totò Riina, avvenuta nel novembre 2017.Le indagini ...