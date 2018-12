M5S | “Tiziano Renzi ha diffidato Le Iene per il servizio sul lavoro nero nella sua

“Tiziano Renzi diffida e le Iene non mandano in onda il servizio sui lavoratori in nero” : la denuncia del M5S : “Doveva andare in onda ieri sera, abbiamo chiesto alla redazione e abbiamo scoperto che Tiziano Renzi ha mandato una diffida“. È quanto scrive in un post su Facebook il Movimento 5 Stelle a proposito del servizio realizzato dalle Iene sui presunti strilloni in nero utilizzati in passato dalle società del padre dell’ex premier. Un video, quello del programma Mediaset, realizzato riprendendo un’inchiesta del quotidiano La ...