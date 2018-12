Londra | tecnico del suono | “In Italia zero possibilità di crescita Qui lavoro con i

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 dicembre 2018) “C’è un treno che parte, sali o non sali?”. L’avventura di Emanuele Giovagnoli è iniziata nel 2012 con questa domanda. Allora aveva 29 anni, e da Offagna, piccolo borgo nelle Marche, si era appena trasferito a. Oggi di anni ne ha 35 ed è il sound engineer dei Jethro Tull, storico gruppo prog nato nel 1967. “Infacevo il backliner (l’accordatore di chitarre sul palco, ndr) e non vedevodi. Quaper una band che quest’anno festeggia 50 anni di attività e con loro faccio tour in tutto il mondo – racconta Emanuele a ilfattoquotidiano.it –. Il mio successo è stato dettato da un mix di paraculismo e fortuna”.Classe 1984, dopo sei anni con loro oggi Emanuele si sente parte del gruppo. L’inizio però non è stato facile. “Mi sono trasferito a dicembre 2010. Avevo 27 anni e ho ricominciato da capo. ...