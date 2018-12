Liverpool-Napoli | bruttissimo fallo di Van Dijk su Mertens | solo giallo!

Liverpool Napoli 0-0 LIVE - risultato in diretta : ...02 11 dic LIVErpool-Napoli, la squadra di Ancelotti arriva ad Anfield - Video Sky - Sky Sport HD Vedi il video 'LIVErpool-Napoli, la squadra di Ancelotti arriva ad Anfield' - Sky Sport HD 19:44 11 ...

Liverpool-Napoli 0-0 La Diretta Ancelotti a un passo dagli ottavi : E' una partita dall'importanza unica quella che va in scena questa sera ad Anfield Road tra Liverpool e Napoli; la squadra di Carlo Ancelotti, in testa al girone on 9 punti, 3 in più dei ragazzi ...

Napoli - Maksimovic : 'Il Liverpool vuole vincere la Champions. Noi dobbiamo...' : Nikola Maksimovic , difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Liverpool: 'Aspettavamo questa partita, l'abbiamo preparata bene. Ora mettiamo in pratica in campo quello che sappiamo di dover fare. Giocare in questo stadio è una ...

Liverpool - Klopp : 'Sono eccitato : così proveremo a sorprendere il Napoli' : Jurgen Klopp , allenatore del Liverpool, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Napoli: 'Sto bene, sono eccitato. Non vedo l'ora di iniziare la partita. E' una grande opportunità: non abbiamo giocato un grande girone e possiamo riscattarci. La ...

Liverpool - Klopp : 'Napoli ottima squadra - ma non possiamo fallire' : Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli: 'Sono eccitato, non vedo l'ora inizi la partita. Per noi è una grande opportunità perché non abbiamo giocato un ottimo girone ma abbiamo la possibilità di quest'...

Liverpool Napoli in Diretta LIVE - Formazioni - Risultato e Cronaca in tempo reale : LIVErpool Napoli Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale: Fischio d’inizio Leggi anche: LIVErpool-Napoli, De Laurentiis scaramantico: “Usciamo? Cambia nulla” LIVErpool Cronaca LIVE, il tabellino LIVErpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All.: Klopp. Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, ...

Liverpool-Napoli diretta live : formazioni ufficiali - tabellino e marcatori : liverpool-Napoli diretta live – La giornata di campionato è andata in archivio e ha regalato grande spettacolo, un grande protagonista è stato sicuramente il Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti ha vinto agevolmente contro il Frosinone, importante risposta in chiave scudetto dopo la vittoria della Juventus contro l’Inter. Ma adesso è il momento di tornare subito in campo, si gioca l’ultima giornata della fase a gironi di ...

Probabili formazioni / Liverpool Napoli : Younes fuori dai giochi per Anfield - Champions League gruppo C - : Probabili formazioni Liverpool Napoli: vero e proprio spareggio per gli ottavi di Champions League, Ancelotti verso la conferma del solito assetto europeo.

Liverpool-Napoli - le formazioni ufficiali : Mertens e Insigne guidano l’attacco : LIVERPOOL NAPOLI formazioni ufficiali – Gara decisiva della stagione del Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri ad Anfield Road, contro il Liverpool, saranno chiamati all’impresa per riuscire a qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea: la Champions Leaugue. Entrambe le formazioni vengono da un poker rifilato agli avversari in Premier League e in Serie A. […] L'articolo Liverpool-Napoli, le ...

Highlights Liverpool-Napoli : Pagelle e tabellino del match : LIVERPOOL NAPOLI Pagelle – Gli azzurri, sono chiamati all’impresa per riuscire a qualificarsi sul campo dei Reds. L’ultima tappa, nella tana del Liverpool, sarà enormemente complicata per la formazione azzurra, chiamata ad affrontare i vice-campioni d’Europa e un tridente offensivo in una forma avanzata rispetto al match d’andata. Entrambe le squadre, d’altra parte, vengono da un poker rifilato […] L'articolo Highlights ...